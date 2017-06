Deuda a la ‘San Luis’ pone en jaque a Oriente

Tendrán que negociar 800 mil dólares.



La extinta cooperativa San Luis ganó un Amparo Constitucional donde obliga a Oriente Petrolero a pagar una deuda de más de 800 mil dólares. Los ejecutivos de la institución financiera pidieron a la FIFA, Conmebol, la Federación Boliviana de Fútbol y a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano que se les retengan los fondos a los refineros hasta que paguen el monto. La dirigencia refinera señaló que tuvieron acercamientos con los ejecutivos y que esperan que fluyan las negociaciones, además afirmaron que no tienen capacidad financiera para cubrir el monto.

Contundentes con su demanda. “La suma por la cual la excooperativa San Luis le ha ganado al club Oriente Petrolero es de $818.508. Ese dinero ha sido usado en su momento por los diferentes presidentes para hacer pagos de sus jugadores de diferentes planillas, compras de jugadores, pagos televisivos. Nosotros como socios y mi persona como presidente exige al presidente actual que haga las gestiones”, dijo Marcel Alemán, ejecutivo de la extinta cooperativa. “El Tribunal Constitucional dice que pague Oriente y que está bien el proceso, por eso ha salido de nuevo el exhorto para la Federación (Boliviana de Fútbol), para la Liga, para la FIFA y para la Confederación Sudamericana de Fútbol para que retengan todos los ingresos que tenga Oriente Petrolero”, acotó Antonio Vidal, personero de la San Luis.

No tienen de dónde sacar. “(La solución) es pagar, pero es mucha plata. Nosotros no tenemos, hay que ver qué se hace, se tiene que negociar como todos los juicios, hay que negociar. Tenemos que pagar pero no sabemos de dónde vamos a sacar. El fútbol es deficitario, así como andamos de dónde vamos a sacar 800 mil, es imposible”, acotó Carlos Ribera, dirigente de Oriente, quien anunció que esa deuda es de personas particulares. “La venimos negociando, ha habido ya un acercamiento para ver cómo se hace para arreglar ese tema de la plata que no salió a nombre de Oriente Petrolero, salió nombre de personas particulares. Nosotros tenemos una reunión con ellos, tenemos que sentarnos a negociar eso, esa deuda que no era tanto al principio, creo que era 300 mil (dólares) solamente. Sacaron personas particulares no sacó Oriente Petrolero”, finalizó.

Todo listo para que Bolívar dé la vuelta en La Paz

La academia paceña se alista para dar la vuelta olímpica en el Hernando Siles ante Oriente Petrolero, con el que se enfrentará a partir de las 20:30 horas. Los dirigidos por San José Beñat se coronaron campeones luego de ganarle a Universitario de Sucre por 2 a 0 el pasado domingo en la penúltima fecha del torneo Apertura. Con 47 puntos y una diferencia de seis unidades con su escolta The Strongest, los bolivaristas alzarán su título número 21 en su historia. Los celeste necesitaron ganar 15 partidos, empatar dos y perder cuatro para coronarse.

