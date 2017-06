Diego Maradona: “Si la justicia le da la razón a Claudia, yo soy Chirolita”

En una entrevista desde Cuba, se refirió a sus recientes acciones legales contra su ex mujer

Diego Maradona brindó una entrevista desde Cuba a Luis Novaresio para su programa “Debo decir” poco antes de que su ex mujer, Claudia Villafañe , participara del programa de Susana Giménez, donde fue invitada al living en el primer programa del año de la diva. El Diez apareció acompañado de su abogado, Matías Morla, y opinó sobre su situación personal: “No le tengo que pedir disculpas a nadie porque Claudia es una ladrona”.

Luego de que su ex mujer fuera sobreseída en la causa que le había iniciado el ex futbolista por supuestas irregularidades en la división de bienes gananciales, ahora Maradona la acusa de comprar siete propiedades en Miami con dinero suyo. “¿A vos te parece que esa Claudia que salió de Paternal tenga siete departamentos en Miami? No. esa es toda plata de papá. Que se cuide porque no descarto que Claudia vaya presa”, dijo. Y agregó, irónico: “Si la Justicia le da la razón a Claudia, yo soy Chirolita. Claudia se agarra de un palo prendido, una brasa, porque sabe que pierde en todos los lugares”.

“Le presté U$S 900 mil, no solo no me la devolvió, me la mandó a Suiza”. Por momentos, Maradona le habló directamente a Villafañe: “Vos estás peleando para enriquecerte. Te voy a ganar en todos lados y no te hagas la viva porque podés ir presa”.

Por su parte, Villafañe había dicho en declaraciones: “Jamás hablé mal de Diego ni lo voy a hacer, es el padre de mis hijas y siempre lo respeté”. Pero Diego le reclama a su ex mujer que “haya involucrado” a sus hijas: Dalma y Yanina.

Por otro lado, Novaresio le consultó sobre la política argentina y la reciente decisión de Cristina Kirchner de ser candidata a senadora nacional. “Fantástica”, lanzó el diez. Con respecto al gobierno de Mauricio Macri dijo: “El tema Macri, los despidos y las huelgas, para uno que está lejos, duele mucho”. Y agregó: “Le sacaron el subsidio a los discapacitados. Eso debería darnos vergüenza como argentinos, no el Macri que se robó todo junto con el padre”.

Maradona no negó la posibilidad de poder trabajar en la organización del mundial de Rusia 2018. En los próximos días viajará a ese país para reunirse con el presidente Vladimir Putin. “Soy fanático de Putin y me encantaría. Todo puede ser. Ya me habían hablado hace dos meses. Lo importante es estar al lado de él, poder hablar “, dijo el Diez.