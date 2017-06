Difieren para el 12 de junio la lectura íntegra de la sentencia contra el exmagistrado Gualberto Cusi

El Senado enviará los antecedentes del caso al Ministerio Público a sin que esto implique una querella o denuncia para que se inicie un proceso judicial.

Gualberto Cusi, luego de conocer la sentencia que lo destituyó del TCP. Foto: José Lavayén

Para el 12 de junio, el Tribunal de Sentencia que se constituye la Cámara de Senadores postergó la lectura íntegra de la sentencia contra el exmagistrado de Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, que debía hacerse conocer este viernes debido a la ausencia de dos legisladores.

Tanto el presidente de la Cámara Alta, Alberto Gonzales, como el senador Milton Baron fueron los que tuvieron que abandonar la audiencia debido a una reunión con representantes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para trabajar en las elecciones judiciales.

El 1 de junio, el Tribunal de Sentencia lo declaró culpable y lo destituyó del cargo de magistrado del TCP, tras dos años, seis meses y 28 días de la instalación del juicio de responsabilidades. Fue absuelto del delito de incumplimiento de deberes y lo sancionó por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Gonzales ratificó que el Senado enviará los antecedentes del caso al Ministerio Público a sin que esto implique una querella o denuncia para que se inicie un proceso judicial.

“Se remiten los antecedentes, nosotros no querellamos ni denunciamos, solamente remitimos, como dice la norma remitir los antecedentes del caso, no hacemos nosotros querella, no lo denunciamos; ahí termina nuestro trabajo”, insistió. (9/06/2017)

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz