Dónde vamos a llegar

Karen Arauz

La creatividad popular se pone de manifiesto en las redes sociales apelando al humor para grandes verdades punzantes que no le hace gracia a los aludidos en cuestión. Se está publicitando una cerveza sin alcohol, lo que ha dado pie a reflexiones sobre el rumbo que estamos tomando. Dicen que la realidad es la única verdad.

Cerveza sin alcohol, el pueblo defendiéndose del supuesto defensor, censura a los escotes, algunas presentadoras de televisión que hace preguntarse si así visten para trabajar, ¿qué se ponen para ir a bailar? Ministras que confiesan que las protestas contra ciertas autoridades, solo están permitidas si se trata de alcaldes o autoridades electas de la oposición. Es una ruta decidida que ellos mismos ignoran hacia dónde nos conduce.

La deshonra que envuelve a todo el sistema judicial, está por segunda vez, a punto de ser institucionalizada. El oficialismo se llena la boca de improperios por el modo de “antes” para elegir magistrados. Hablan de un “vergonzoso” cuoteo entre varias agrupaciones políticas que tenían el control del Parlamento. Pero al menos era entre varios, lo que mal que mal, daba cierto equilibrio pues la diferencias irreconciliables entre ellos, hacía que en cada sala tuvieran que consensuar o existía el voto disidente. Este invento de llevar a voto ciudadano la elección de magistrados es una verdadera payasada, sobre todo debido a que la población ignora casi absolutamente, quienes son los candidatos y por quien deberían votar.

Se supone que el pueblo delibera a través de sus representantes y la tarea de poner en orden el poder judicial, debiera recaer en ellos. Pero claro, como el MAS se ha erigido en amo y señor de los poderes del estado, los dos tercios en la Asamblea, tampoco garantizaría nada. Haciendo uso de esa mayoría, ahora hace que se cuadren como domesticados que están, a los vocales del órgano electoral. Deciden fechas y hasta el mínimo detalle de esas elecciones pasa por el cernidor del grupo palaciego. Dictan las reglas de juego, moldean entre sus dedos los reglamentos, como un niño con plastilina pues no debe existir detalle que se les escape. Hacen la reglas, eligen a los candidatos, los ocultan lo más que se pueda del escrutinio público, obligan a ir a un evento electoral y así van perfilando los resultados que debe necesariamente contar con magistrados sin escrúpulos que sirvan a sus intereses y para los que la ley no es lo primordial.

La presidenta del órgano electoral ya salió presurosa a advertir que los votos nulos o en blanco no cuentan, quitándole así a la ciudadanía la posibilidad de manifestar su rechazo a la amañada lista impuesta groseramente. Vale decir que aunque sea con un puñado de masistas, pretenden imponer sus candidatos de todos modos. No hay ninguna diferencia entre esta elección y la anterior. Ilustres desconocidos, puestos al servicio de los dictados del ejecutivo. Todos los que venimos observando hace buenos años el acontecer, podemos, sin temor a equivocarnos, que vamos de mal en peor.

Cuando leí en la prensa que el Dr. Carlos Borth había presentado su documentación para postularse a uno de los cargos en los tribunales de justicia, una lejanísima chispa de esperanza me asaltó. Por demasiado breve tiempo. Ya lo han barrido. Obviamente. Nada más lejano a sus requerimientos que un profesional con credenciales suficientes para promover una mejora sustancial en el sistema de justicia, por lo tanto, no sirve. Está más que claro que la “meritocracia” masista es una entelequia sideral, muy alejada a su significado real. Proponer un nombre es un favor que solo podemos hacerle al enemigo. Basta que alguien o alguna institución independiente promueva a alguien, para que sea arrojado a la hoguera incandescente mantenida viva para aventar a los opositores. Para ser tomado en cuenta, lo que debe demostrar un aspirante, es su incondicional servilismo y ciega obsecuencia.

En resumen, ¿para qué es esta elección de magistrados? Como casi todo lo que se hace desde el oficialismo, para pretender una legitimidad que están muy lejos de tener. La cerrada defensa y consecuente batalla contra los camireños, que exigen que su alcalde oficialista sea removido, no será posible. La movida trucho-vecinal en La Paz, es otra mascarada, seguramente para desviar la atención de por ejemplo los taladros de YPFB o el hecho que la dirección legal esté en manos de alguien que es de todo menos abogada. La oscuridad de gestión y resultados de la estatal, está amenazando con dejar a Santos Ramírez al borde de la canonización.

La justicia bajo el dominio y control del MAS, les significa una cuestión de vida o muerte. Ya se han dado perfecta cuenta que el final está cerca y no pueden permitir, bajo ningún concepto, que gente extraña tenga acceso a la clave de la bóveda de sus secretos. El zafarrancho que han venido armando desde hace once años, es inocultable. Lo inerme de la sociedad, es reversible. Para cerrar con broche de oro las últimas decisiones del ejecutivo, se han asignado 4.5 millones de dólares para una cumbre anti-Trump. Del ridículo, señores, no se vuelve.