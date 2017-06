Durante el parto, 4 de cada 10 mujeres son maltratadas

La mayoría de las mujeres sufren ocho tipos de agresión psicológica durante el parto. Los hospitales públicos y los de seguro a corto plazo reportan más casos.

Verónica Zapana S. / La Paz

Sentada en la sala de espera del Hospital de la Mujer de La Paz, Gabriela M. contó que hace tres años cuando tuvo a su primer hijo, en un nosocomio de la ciudad de El Alto, fue insultada por el personal de salud en pleno trabajo de parto.

“Recuerdo que yo gritaba por el dolor, no podía soportar y el doctor me dijo: ‘tienes que aguantar nomás hija, así es pues tener wawas, para qué te embarazas, ahora cállate y puja’, en ese momento me puse a llorar y me volvió a reñir, ¡Si no me ayudas se va morir tu wawa, ayuda!” recordó la mujer de 25 años.

Después de esa experiencia, ella decidió no retornar más a ese nosocomio, así que por eso ahora que espera a su segundo bebé prefirió hacerse atender en un centro de salud de la ciudad de La Paz. “Ahora vine a éste hospital por una ecografía”, relató.

Gabriela no es la única mujer que sufrió violencia obstétrica al momento de su parto, según la Encuesta de Prevalencia Características de la Violencia Contra la Mujer 2016 elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de las 830.175 mujeres encuestadas de 15 a 55 años que declararon haber tenido hijos vivos en los últimos cinco años, el 64% sufrió algún tipo de violencia obstétrica.

Se entiende como violencia obstétrica a cualquier acto u omisión intencional de las autoridades de salud que vulnere o limite el derecho reproductivo de las mujeres. Esta actitud se expresa en un trato deshumanizado relacionado con todo tipo de procedimientos que conlleva un embarazo.

Según el estudio, de las 639.266 mujeres que tuvieron a su hijo en un hospital público, 69 de cada 100 mujeres indicaron que sufrieron ese tipo de agresión y 31 de cada 100 indicaron que no; de las 80.149 féminas que tuvieron a sus hijos en seguros de corto plazo 64 de cada 100 afirmaron que recibieron alguna forma de violencia y 35 lo negaron.

En tanto, de las 110.369 mujeres que tuvieron a sus hijos en una clínica privada 64 de cada 100 aseguraron que no sufrieron violencia obstétrica frente a las 35, que dijeron que sí tuvieron.

El informe destaca que son las que estuvieron alguna vez unidas a una pareja y que tienen entre 15 a 28 años las que más sufrieron ese tipo de agresiones.

También se identificó que en Bolivia las mujeres manifestaron diferentes tipos de violencia psicológica obstétrica, de las cuales destacan ocho formas, las mismas se “naturalizaron”, por lo que no lo ven como agresión.

Uno de los tipos de violencia más común es el hecho de que 68 de cada 100 mujeres declararon que durante el proceso de parto no se les permitieron estar con alguien de su confianza.

Además que 55 de cada 100 indicaron que les resultó difícil aclarar sus dudas porque el personal médico no les respondía.

En tanto 44 de cada 100 indicaron que les criticaron por llorar o gritar de dolor durante el trabajo de parto. (Ver más datos en infografía).

Según el director del Hospital de la Mujer, Daniel Cárdenas, en su nosocomio jamás recibió una queja de esa naturaleza, es más no conoce qué es violencia obstétrica. “Si existiera algún tipo de agresión, nosotros sancionamos al personal desde llamadas de atención hasta descuentos”.

Sobre el estudio

Informe El estudio se realizó entre 830.175 mujeres de entre 15 y 55 años en los nueve departamentos del país.

La encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres, fue un trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, Ministerio de Justicia, la Cooperación Técnica Alemana- GIZ y la Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID. Se elaboró en 2016. Datos Fue hecho en más de 7.000 viviendas del área rural y urbana de todo el país.

