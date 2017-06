El agresor de la hija de La Justa va a prisión y se declara víctima

La defensa de Dennis Vargas, denunciado por lanzar una botella de vidrio al rostro de África Gutiérrez, sostuvo que él fue agredido en un principio en una fiesta.

Dennis Vargas durante la audiencia cautelar, ayer. FOTO: Álvaro Valero / Página Siete.

Dennis Vargas, de 29 años, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro acusado de haber lanzado una botella de vidrio a África Gutiérrez, la hija mayor de la reconocida conductora Justa Canaviri, quien perdió un ojo a causa de la agresión.

Pero la defensa del imputado sostuvo ayer que el hecho no se produjo de esa manera, sino que Vargas fue el agredido en una pelea por líos amorosos y mientras él se reponía de un botellazo que había recibido en la cabeza, alguien -un desconocido- lanzó otra botella de cerveza que fue a dar en el rostro de Gutiérrez.

“La muchacha que estaba bailando con nuestro cliente relató que en medio de la trifulca una botella le llegó al señor aquí presente. Entonces él también es una víctima, ¿cómo pudo él agredir a la joven cuando apenas se reponía del golpe?”, manifestó el abogado Hugo Machicado en la audiencia cautelar.

El hecho ocurrió los primeros minutos del lunes pasado, después de la Pre-entrada del Gran Poder. Vargas estaba en una fiesta a la que también asistió su expareja, Addis Gutiérrez (hermana menor de África).

Según la parte acusadora, el imputado estaba a unos tres metros y calculó su lanzamiento para herir a su exenamorada, quien bailaba con otra persona. Pero en eso interfirió la ahora víctima y se llevó la peor parte. La Policía llegó al local y aprehendió a Vargas, quien fue imputado por lesiones gravísimas.

Ayer compareció ante la juez Cuarta de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez. Se mantuvo agachado la mayor parte del tiempo, pero en su rostro se observó aún rastros de sangre que él exhibió a la autoridad para convencerla de que sí lo habían agredido.

Las autoridades señalaron que no se encontró antecedentes policiales contra Vargas, quien ingresó y salió de la audiencia bajo un fuerte resguardo policial.

“Él se mantuvo en el salón a la espera de que venga la Policía porque está dispuesto a colaborar en las investigaciones de este lamentable hecho. Si él hubiera tenido la intención premeditada de herir a alguien hubiera escapado”, acotó su abogada, Berlin Ibáñez.

La jurista exponía en presencia de Addis, la hermana menor, y La Justa, quien asistió con un barbijo en el que escribió con marcador negro “Justicia”. Ella denunció un día antes que Vargas hostigaba desde hacía tiempo atrás a su hija menor, insultándola muchas veces.

“Tengo un sabor que… por eso está así la justicia. Ahora resulta que él es el afectado, a él le han lastimado mis hijas. Cómo es posible que se piense así, cómo nuestros abogados van a defender a los culpables, ¿acaso mi hija no es la víctima, acaso ella no perdió el ojo, acaso ella no…, no le han destrozado la vida?”, cuestionó Canaviri con lágrimas al salir de la audiencia.

La ministra de Comunicación, Gísela López, dijo que el presidente Evo Morales se solidariza con Canaviri y se comprometió a darle apoyo a su familia.

África requiere al menos 4 cirugías

África Gutiérrez, la joven que recibió un botellazo en el rostro, debe pasar por al menos cuatro cirugías informó su madre, Justa Canaviri. Producto del golpe perdió el ojo izquierdo y el derecho se encuentra seriamente dañado.

“Me indicaron que necesita cuatro operaciones para hacer el intento de que se pueda salvar el ojo derecho”, indicó.

Un informe médico señala que la lesión en el ojo izquierdo es “compatible con estallido del globo ocular con hemorragia vítrea”. El abogado de la víctima, Manolo Rojas, explicó que en la primera operación se debía sacar aún los trozos de vidrio que se incrustaron en la cavidad ocular.

La Justa pidió apoyo de la gente para los gastos médicos que se requieran. Cualquier aporte a la cuenta 4026356974 del Banco Mercatil Santa Cruz.

Página Siete / Sergio Mendoza / La Paz