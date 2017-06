El barrabrava inglés que se enfrentó a los terroristas y sobrevivió a ocho puñaladas

Roy Larner tiene 47 años y sobrevivió a ocho puñaladas en el atentado sobre el Puente de Londres. Se enfrentó a los tres terroristas sólo con sus puños y gritando el nombre de su equipo.

Roy en la cama del hospital y con una bandera de su equipo, el Milwall.

Roy Larner se convirtió, de la noche a la mañana, en un héroe para los ingleses. Y sin distinción de colores. Esto hay que aclararlo porque el hombre es un barrabrava de uno de los clubes más tradicionales de Londres, que hoy milita en tercera división, el Milwall.

El sábado pasado la vida de Roy cambió. Fue un invitado involuntario de un atentado que dejó un saldo de ocho muertos. El inglés no estaba del lado de los atacantes, sino que los enfrentó, lo que posibilitó que mucha gente pudiera escapar y no fuera acuchillada. Por eso ya es considerado un héroe como decíamos al principio.

Roy en su pub preferido. De allí salió el sábado a la noche para enfrentar a los terroristas.

Pero no le salió gratis. Recibió ocho puñaladas que lo mantienen internado en grave estado en un hospital de Londres.

Mirá también

Escapó de dos atentados y ahora desapareció en el ataque en el Puente de Londres

Roy es parte de esta historia porque estaba en un pub cercano a Borough Market, lugar al que se dirigieron los terroristas después de haber arrollado a varias personas en el Puente. El inglés salió del local ante los gritos y vio venir a los agresores. Intentó un gesto desesperado en el afán de defender a sus amigos y a varios clientes del pub, que tuvieron el tiempo necesario para escapar del lugar. Mientras los terroristas corrían hacia él al grito de “Allah”, Roy fue hacia ellos con el grito de guerra de su equipo: “Jodanse, soy del Millwall”.

La hinchada del Milwal está considerada la más violenta de Inglaterra y una de las más peligrosas de Europa.

Roy recibió puñaladas en la cabeza, el pecho y el torso. Se salvó milagrosamente después que le efectuaran tres operaciones. Y no se arrepiente de su intrépida actitud.

Puede contarlo: “Estaba solo contra los tres. Me apuñalaron ocho veces; en la cabeza, en el pecho y en las manos. Había sangre por todas partes pero, afortunadamente, ninguna de las puñaladas que me dieron fue limpia”.

Algunas de las heridas de Roy. La cuchillada en el cuello estuvo muy cerca de provocarle la muerte.

Roy, que tiene 47 años, y es parte de una de las hinchadas más violentas de Inglaterra, siempre creyó que una pelea era uno contra uno y a golpes de puño. Y no quiere que lo consideren un héroe: “Estoy algo mejor. Ya me han operado tres veces y creen que tendré que seguir internado, al menos, una semana más. Hice lo que tenía que hacer”.

Mirá también

Atentado en Londres: hallan un cadáver en el río Támesis y suben a 8 los muertos en el ataque

Roy en su cama del Hospital. La gente pidió una condecoración para él y está juntando dinero para pagar su internación.

No son de la misma opinión los ingleses. Un grupo considerable de ellos admiran su gesto de valentía y enviaron una petición al Parlamento para que Roy reciba la Cruz de Jorge, la condecoración más alta que un civil puede recibir por mostrar valor, paragonable a la Cruz Victoria que reciben los soldados más valerosos del ejército.

Y no sólo eso. Su internación cuesta dinero y Roy no puede pagar todo. Enterados, los hinchas del Milwall, los amigos de Roy, y muchos ingleses, crearon una página en Just Giving para cubrir sus gastos médicos. En un par de días ya han recaudado más de 30.000 dólares. Todo para Roy Larner, el barrabrava que se ha convertido en héroe.

Fuente: clarin.com