El blanqueo llegó al negocio de la carne

Dicen que el Presidente no se resigna a que Argentina siga sin cumplir con la cuota Hilton, los cortes de alta calidad que se exportan a Europa.

Las exportaciones de carne bovina crecieron un 16 por ciento durante 2016.

Cambiar el sistema operativo, es decir los modos de un negocio que además de enriquecer a sus protagonistas, financia la política en numerosos municipios, supone una tarea ciclópea.

Cuentan que Mauricio Macri colocó a la carne como una de sus prioridades después de una década perdida para este sector con el cierre de 100 plantas, 25.000 trabajadores calificados en la calle y la aniquilación de 12 millones de cabezas de ganado de las que se recuperaron en este año y medio unas 4 millones.

Dicen que el Presidente no se resigna a que Argentina siga sin cumplir con la cuota Hilton, los cortes de alta calidad y de animales pesados que a muy buen precio se destinan a Europa. Llevamos nueve ciclos sin completar esa ansiada cuota y este año dejaremos sin enviar unas 7.000 toneladas, casi el 50%.

Eso sucede en medio del derrumbe de las exportaciones. En 2006 Argentina embarcaba 770.000 toneladas de carne y se faenaban 14 millones de cabezas. Al final del gobierno de Cristina, en 2015, se enviaron al exterior 150.000 toneladas. Este año pinta algo mejor, con 215.000 toneladas. En cuanto a la faena, 2017 totalizará 12 millones. El país era el tercer exportador mundial y hoy se encuentra en el puesto 14, un espacio que resignó a favor de Brasil, Paraguay y Uruguay.

La estrategia del blanqueo en esta actividad se sostiene en la combinación de tareas entre la AFIP y la subsecretaría de Control Comercial, que depende de Agroindustria. Y con la clásica política del palo y la zanahoria están logrando la puesta al día de productores, matarifes, frigoríficos y del mercado concentrador de Liniers, por donde se comercializa el 40% de la hacienda. Les falta la tajada mayor, las llamadas ventas directas en estancias que son el otro 60%.

“Se están deshaciendo nudos muy poderosos”, se jactan en Agroindustria para describir este blanqueo como un huracán sin vuelta atrás. Para otros, que son muchos, exageran.

La novedad son las cajas negras, un software que se instala en las balanzas y que registra on line el peso del animal y cuánta hacienda se faenó. Aseguran que el sistema funciona satisfactoriamente en los molinos harineros.

Por cierto, el plan “el que no paga no faena”, ya cuenta con la adhesión de varias provincias y especialmente la de Buenos Aires, que les redujo Ingresos Brutos de 1,75% a 0,5%. Por ese plan en 12 segundos la AFIP avisa del pago que habilita a la faena. Y se lograron revitalizar los registros que contabilizan la inscripción de 64.000 productores.

¿La zanahoria? Apenas venden la hacienda, la AFIP deposita a los ganaderos vía el CBU 1.000 pesos en cada cuenta en concepto de devolución de IVA. El promedio de precio de venta de un animal ronda $13.000.

Abad busca avanzar en las plantas de las que sospecha que tienen mucho empleo en negro. Así, elaboró una tabla de correlaciones en la que se indica que, para una faena de 10.000 cabezas mensuales, se requiere de una dotación mínima de 120 personas. También tiene en la mira a las “falsas” cooperativas exentas de numerosos impuestos: representan 7% de la faena.

Al ritmo que van, en la AFIP apuestan a una normalización veloz. En Agroindustria saben que los resultados son más lentos. Allí apuestan más a la biología, a una cadena de producción más eficiente, ahora que comenzó a negociarse con Estados Unidos la apertura de su mercado, que importa más por el sello de calidad que otorga que por lo que nos vaya a comprar. Si EE.UU. abre sus puertas, acto seguido lo harían México y Japón. Con China las negociaciones arrancaron y la ilusión es comparable al tamaño de ese colosal mercado que empezará a adquirir el equivalente al codo y la rodilla de la vaca. Pagan unos US$ 4.000 la tonelada. No es poco. El drama sería que otra vez no les cumplamos.

