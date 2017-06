Sepa quiénes no fueron invitados y los que no irán al matrimonio de Messi

El viernes Leo se casará con Antonela en Rosario

Messi y Antonella, juntos en el último partido de la temporada, la final de la Copa del Rey.

Diego Maradona nunca gambeteó a los flashes. Mucho menos, cuando se casó con Claudia Villafañe en 1989 en el Luna Park. Cerca de 1.200 invitados, entre los que estaban Fito Paez, Susana Giménez, Silvio Berlusconi (ex primer ministro italiano y ex presidente de Milan), Mauricio Macri (entonces empresario automotriz), entre otras celebridades. Lionel Messi , en cambio, es más arisco con la fama. El capitán de la selección argentina decidió hacer un casamiento más íntimo, aunque también internacional, sobre todo con sus compañeros de Barcelona. Se había especulado con la presencia de Maradona en la boda de Messi. Sin embargo, Diego no figura en la lista de 260 invitados de Lionel y Antonela (se escribe con una sola L, según aseguran desde el grupo cercano a la futura mujer del Nº10).

La ausencia de Maradona, confirmada por LA NACIÓN con fuentes de la organización, está ajena a cualquier suspicacia.La idea de Messi y su mujer era organizar un casamiento con sus amigos más cercanos y sus familiares (por eso se celebra en Rosario) y la relación entre Maradona y Messi no es mala, aunque tampoco cotidiana. Diego, que se encuentra en Cuba antes de viajar a Rusia para encontrarse con el presidente Vladímir Putin, no es el único que no ha sido invitado. Tampoco estarán Luis Enrique y nadie de su cuerpo técnico, ni ningún directivo azulgrana. “Leo dijo que después va a hacer algo en Barcelona con nosotros”, asegura un dirigente de Barça.

Vacaciones !!!! Nada más lindo que vos .. te amo Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 7:12 PDT

El capitán de Barcelona y buen amigo de Lionel, Andrés Iniesta, tampoco podrá estar junto a Messi el día de su casamiento. El volante español acaba de ser padre por tercera vez (Siena se suma a la familia Iniesta) y prefiere que su mujer se quede descansando en Barcelona. Quienes sí estarán en Rosario serán Luis Suárez y su mujer Sofía Balbi (socia y amiga de Roccuzzo, juntas tienen un local de zapatos en la capital catalana), Neymar, Piqué y Shakira, Cesc Fàbregas, entre otros compañeros y ex compañeros de Messi en Barcelona.

Ya está casi todo listo en Rosario para el casamiento del Nº10, en el que ya hay acreditados más de 150 periodistas (casi el 60% del total de los invitados). Eso sí los medios de comunicación deberán esperar en una zona, especialmente reservada para ellos.

Ausencias de selección. Los únicos compañeros del conjunto nacional que Leo invitó son Sergio Kun Agüero, Ezequiel Lavezzi y Ángel Di María.