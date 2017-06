El chico que acelera a fondo hasta ganar

Cruceño. Con 16 años ya es campeón nacional y departamental. Recientemente ganó por segundo año consecutivo el rally de San Javier.







Desde que comenzó a competir en la categoría autos en 2016, Marco Bulacia Wilkinson no para de sorprender a los amantes del automovilismo, que ya le tienen un aprecio al piloto cruceño de apenas 16 años. “Ni yo mismo me imaginaba consagrarme campeón nacional y en tan corto tiempo”, afirma el joven piloto que el año pasado fue imparable y en la actual temporada va por el mismo camino. Recientemente acaba de ganar por segundo año consecutivo el rally de San Javier y eso es una clara muestra de la ambición que tiene “Marquito” por cosechar muchos títulos más. Ahora el próximo desafío está enmarcado en el exterior, donde este domingo partirá rumbo a Italia para participar del rally San Marino, del 14 al 16 de julio.

Su mejor maestro. Seguir al pie de la letra las recomendaciones que le da su padre, Marco Bulacia, han dado fruto en todos sus logros, indica “Marquito”. A esto se agrega la pasión por el automovilismo que nació cuando acompañaba a su mentor que hoy por hoy compite en el Dakar. Algunos fanáticos indican que ya superó al papá, pero él no lo toma así. “Apenas van dos años corriendo en auto y aún me resta mucho por mejorar”. Se le consultó si habría la posibilidad de ver un duelo entre padre e hijo, pero su respuesta fue negativa. “No creo que pase eso por el hecho que él no estaría tranquilo, cuando su hijo también compite”. Eso sí, en cada competencia se los puede observar juntos en la hora de partida y al finalizar la competencia.

Objetivos. Retener el título de campeón nacional y departamental es una de las metas que tiene en esta nueva temporada. “Aún me restan dos fechas nacionales por correr, donde llego con una amplia diferencia de puntos para conseguir mi objetivo”, afirma. También pretende finalizar de la mejor manera sus competencias en el campeonato de Italia, donde ya logró buenos resultados a bordo de un Ford Fiesta R 5. En el futuro se proyecta participar del World Rally Car y del rally Dakar.

Trayectoria. En 2007 inició con el karting, logrando en esa época tres títulos nacionales y dos departamentales con 7 años. En 2014 pasó a los UTV Polaris donde también logró consagrarse en su categoría. Desde el 2016 apostó a los autos corriendo en la máxima categoría R-4 en la que se consagró campeón nacional con solo 15 años.

Fuente: eldia.com.bo