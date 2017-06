El Congreso exige que Trump presente grabaciones de sus discusiones con Comey, si existen

La Casa Blanca cuenta con dos semanas para proporcionar las grabaciones de los contactos de Trump y el exjefe del FBI.

El Comité Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes ha dirigido a la Casa Blanca una carta en la que exige que el presidente de EE.UU., Donald Trump, presente las grabaciones de sus conversaciones con el exjefe del FBI, James Comey.

La Casa Blanca tiene que informar al Comité si “existen ahora o existieron en el pasado”cualesquier grabaciones o memorandos de las conversaciones con Comey. En caso de que existan, sus copias tienen que ser presentadas ante el Comité por tarde el próximo 23 de junio.

Además, ha enviado una carta a Comey con la petición de proporcionar “cualesquier notas o memorandos que estén en su poder” al respecto.

La primera vez que el líder estadounidense sugirió la posibilidad de que existan dichas grabaciones fue el pasado 12 de mayo, a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter. “James Comey debería esperarse que no haya grabaciones de nuestras conversaciones antes de empezar a filtrar a la prensa”, señaló Trump.

Este viernes, durante una rueda de prensa, Trump ha expresado ante la pregunta de si hay grabaciones de sus conversaciones con Comey, que va a revelarlo “dentro de muy poco tiempo”.

“Espero que existan”

Según el testimonio que previamente envió al Comité de Inteligencia del Senado, Comey conversó con el mandatario un total de nueve veces en el transcurso de cuatro meses —tres en persona y seis por teléfono— antes de su abrupto despido el pasado 9 de mayo.

El extitular del FBI negó saber de la existencia de grabaciones de tales diálogos, bajo juramento en su comparecencia ante el Senado. No obstante, aseguró: “Espero que existan, yo daré mi consentimiento para que sean reveladas”; y agregó: “El presidente seguramente sabe si me grabó, y si lo hizo, mis sentimientos no han sido heridos”. Por su parte, Comey sí decidió llevar un registro escrito detallado de cada una de las conversaciones con el fin de “defender no solo a mi persona, sino también al FBI y nuestra integridad”.

Fuente: actualidad.rt.com