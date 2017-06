¡Él es el verdadero Barney! ¡Conócelo!

Siempre quisimos saber quién era el responsable de este fenómeno infantil.

Conoce a David Joyner: Él interpretó a Barney en el icónico show Barney y sus amigos, que estuvo al aire desde 1991 hasta 2001.

Hay algunas cosas que probablemente no sabías sobre el hombre detrás (o más bien dentro) del Gran Dinosaurio Púrpura. Como por ejemplo, cómo luce. Pero ahora lo sabrás. Eso y muchas otras cosas más.

Business Insider tuvo un pequeño encuentro con el hombre de 53 años y trató varios tópicos que queremos compartir, pues sabemos que mueres por saber más del hombre que bailó detrás de la frase “Te quiero yo / y tú a mí / somos una familia feliz” por toda una década.

Así que acá hay algunos datos curiosos sobre el desconocido actor. Cómo es su vida ahora que guardó el traje púrpura y cómo fue interpretar a uno de los personajes infantiles más amados de todos los tiempos:

This man played Barney the dinosaur for 10 years ? here’s what it was like pic.twitter.com/RbdrQ5UxBD — Business Insider (@businessinsider) June 7, 2017

Es un luchador: El disfraz pesaba unos 30 kilogramos. Pero ese no es el único reto que Joyner tuvo que superar. De acuerdo al actor, “El interior del traje puede llegar a los 50 grados centígrados. Así que dentro estás sudando mucho. Es un tiranosaurio así que solo puedes mover hasta los codos. Los pies de Barney también eran enormes. Dentro, tenía unos zapatos deportivos pegados a los pies”.

Su trabajo no fue fácil: Joyner dijo en la entrevista: “La cabeza no sale, ni se mueve. No se pueden hacer expresiones faciales. Solo podía ver un poco, a través de la boca de Barney. Y cuando la boca de Barney estaba cerrada no podía ver nada. Así que lo que hacía era caminar por mi departamento como si estuviera ciego. Cerraba los ojos e intentaba sentir la energía en general y de todo lo que me rodeaba. Y luego intentar recoger cosas”.

Le gusta el Tantra: “Cuando tenía 19, empecé a estudiar Tantra. Muchas veces cuando la gente piensa en Tantra piensa en sexo. Bueno, el Tantra es mucho más que eso. Porque el Tantra trata de la energía del amor, de la fuerza vital, energía que viaja por tu sistema”, dijo Joyner.

Todavía actúa: Después de dejar Barney y sus amigos, tuvo participaciones en Shameless, That ’70s Show, E.R., Swat, 24, y Young and the Restless.

Todavía usa disfraz: Actualmente interpreta a Hip-Hop Harry, un oso que baila breakdance en un centro llamado Hip Hop Central.

Siegue siendo un gran fan de Barney: Joyner dijo, “Barney fue hermoso. Barney fue muy, muy bueno conmigo. Amaba ser Barney. Amaba todo sobre ser Barney. Pero ese capítulo se acabó”.

Fuente: eonline.com