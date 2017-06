El ex tenista Boris Becker fue declarado en bancarrota

El ex deportista alemán, ganador de seis Grand Slam y ex entrenador de Novak Djkovic, no pagó una deuda que contrajo para rehipotecar una propiedad que posee en Mallorca, España

Boris Becker fue declarado en bancarrota por una deuda contraída por un propiedad en Mallorca (AP)

Un Tribunal de Londres declaró en bancarrota al ex tenista alemán Boris Becker, ganador de seis títulos de Grand Slam y ex entrenador del serbio Novak Djokovic.

Pese a que los abogados de Becker, de 49 años, solicitaron al tribunal de quiebras de la capital británica una “última oportunidad” para pagar una deuda que contrajo para rehipotecar una propiedad en Mallorca, la jefa de Registro Civil encargada de tratar con el caso, Christine Derret, lo declaró insolvente.

Los abogados de Becker argumentaron que sí había “pruebas evidentes” de que su cliente podría devolver, a través de un acuerdo de refinanciación, la deuda que contrajo con el banco privado Arbuthnot Latham & Co, calculada en torno a los 6,7 millones de dólares, pero el tribunal lo declaró insolvente.

El alemán Boris Becker se retiró del tenis profesional en 1999 (Reuters)

Derrett, indicó “con mucho dolor” que no había pruebas fehacientes para que el ex tenista pudiera devolver la “deuda considerable” que tiene, al tiempo que rechazó aplazar la sesión durante 28 días.

“Tengo la impresión de que estamos ante un hombre con la cabeza enterrada en la arena”, señaló jefa del Registro Civil.

Boris Becker trabajó como entrenador del tenista serbio Novak Djokovic (AFP)

Becker, que en los últimos años trabajaba como entrenador del tenista serbio Novak Djokovic y colaboraba como comentarista en la cadena británica BBC para el torneo de Wimbledon, se retiró del tenis profesional en 1999. Tres años después, el alemán fue condenado a dos años de libertad condicional y a pagar medio millón de euros por evasión fiscal entre los años 1991 a 1993.

Con información de EFE

LEA MÁS:

Fuente: infobae.com