El fabuloso negocio de hacer videos (fáciles) para internet

Videolean, la empresa española de David Macías, ha cogido al vuelo ese filón. Ya ha rechazado ofertas de compra de multinacionales

El funcionamiento es sencillo, a prueba de dummies. Dispones de una plataforma online con acceso a 30 plantillas para vídeos cortos, cada una con un guión diseñado para un objetivo concreto. Vender o alquilar un piso, publicitar un evento, anunciar el menú diario de un restaurante o elaborar tu videocurrículum. Seleccionas una y escoges alguna de las canciones que encajan con la plantilla. Ahora sólo tienes que introducir las fotos donde pone “introduzca foto”, para los textos ìdem, sigue el mismo procedimiento con logotipos, datos de contacto, redes sociales… y listo. Sólo queda descargar el vídeo en calidad HD y compartirlo en Facebook, subirlo a Youtube o meterlo en tu web. Lo dicho, a prueba de dummies.

Los 90.000 vídeos creados, 300.000 usuarios registrados y 8.000 clientes recurrentes dan prueba de que no es tan difícil. Todos quieren aprovechar que Facebook concede prioridad a un contenido audiovisual frente a otros formatos y los datos lo demuestran. Casos, como el de Turismo de Canarias, con un 1000% más de veces compartidos, y otros de diferentes sectores con una media de un 200% más de efectividad de sus contenidos en vídeo frente a textos, enlaces a webs o fotografías. “Se acabaron las grandes campañas para todos los públicos, es tiempo de pequeñas historias visuales que consiguen que el usuario se enamore de la marca, la haga suya”, apunta Macías.

Ni tan siquiera el reciente anuncio de Apple de que en sus productos evitará que los vídeos se reproduzcan de manera automática al entrar en las páginas o revisar tu muro parece afectar a los planes de conquista mundial de Videolean. “Puede hasta venirnos bien. Ahora tenemos muchas métricas que son más de vanidad que reales, son datos que no son 100% reales porque el usuario no tiene que mostrar interés por el contenido para verlo”.

El acuerdo con ePages, del gigante alemán United Internet propietarios también 1&1, va a integrar Videolean en las plataformas de gestión de más de 140.000 comercio electrónicos. El objetivo es conseguir que cada uno de los productos disponibles en esos ecommerce tenga su propio vídeo.

Y no pensemos en que va a ser el periodismo de prensa quien va a combatir esa tendencia al abandono de la palabra por la imagen. Se han pasado al “enemigo”. El Grupo Prisa ya utiliza Videolean para trascender de las palabras a las imágenes con los ya famosos vídeos de formato cuadrado que permiten que puedas caminar viéndolos en tu móvil sin dislocarte la muñeca. Los periodistas de El Pais, El As, el Huffington Post o Cinco Días cuentan con una plataforma con plantillas personalizadas, y acceso a la base de imágenes y vídeos del grupo para, por ejemplo, poder enviar un vídeo desde la misma rueda de prensa. No son los únicos, El Español y la revista tecnológica Hipertextual también lo utilizan. Otro gran grupo nacional de editores de periódicos está ya en pruebas.

Y toda esta revolución viene de Las Palmas de Gran Canaria donde David Macías, tras 12 años en el sector audiovisual tradicional, se encontró con Kilian Barrera, un histórico del sector digital de las islas. En las oficinas que compartían nació la idea de Motion4Startups, una empresa para hacer vídeos explicativos para startups bajo demanda. Años de aprendizaje con emprendedores les hicieron crear una versión 2.0 automatizando el proceso de creación de vídeos y ampliando la clientela al público en general. Nacía así Videolean.

Podría parecer que Videolean escogió su sede, The Surf House, para disfrutar desde sus grandes ventanales de la Playa de las Canteras, pero nada más lejos de la realidad. Señala Macías que “puede parecer que es una desventaja no estar en Madrid o Barcelona (como nos comentaba Javier Abrego de Tweet Binder), pero es sólo un tema mental. A nosotros nos ha ayudado mucho estar en Canarias. Nos hizo enfocarnos en el mercado internacional, en trabajar en inglés y en poder aprender de todos los nómadas digitales que vienen de cualquier lugar del mundo de manera continua”.

Y es que Gran Canaria está en plena ruta migratoria de los nómadas digitales. Estos profesionales de las nuevas tecnologías que trabajan fuera de su país durante un periodo limitado de tiempo tienen esa isla como una parada obligatoria desde que el New York Times la recomendó en 2015. Por Las Palmas, la ciudad con el mejor clima del mundo según la Universidad de Siracusa, han pasado equipos de trabajo de WordPress (el líder de la creación y gestión de webs) o Airbnb (el referente en el alquiler de viviendas entre particulares). Y es un éxito. En la Playa de las Canteras donde tiene su sede Videolean puedes encontrar hasta ocho espacios de coworking –oficinas de trabajo cooperativo- o coliving –vivir y trabajar de manera colaborativa-.

En un entorno tan favorable al contacto entre los diferentes emprendedores y sus proyectos venidos de cualquier parte del mundo, David Macías, destaca también por su labor de mentor en este campo. Es cofundador de eventos para startups como Iniciador Las Palmas o el Startup Weekend y tiene claro sus consejos para emprendedores:

1. Tu mercado siempre es el internacional, el nacional ya vendrá después.

2. Tu idioma de trabajo y comunicación con el cliente es el inglés.

3. Todos creemos que somos los únicos que podemos hacer triunfar nuestra idea, pero hay que escuchar y aprender a otros que pensaron lo mismo y se la pegaron.

4. Encuentra en quien debes apoyarte para sacar tu proyecto adelante, muchas veces quienes están justo a tu lado no son los más necesarios”.

Pero no todo es emprender y vender, dice Macías (y también Paulo Coelho) que en la vida es importante ser feliz, no sólo el dinero o los proyectos ilusionantes. “En 2015, una gran empresa canadiense nos hizo una oferta para comprarnos. Teníamos que irnos todos allí durante, al menos cinco años, y volveríamos con dinero suficiente para no volver a trabajar. No llegamos a un acuerdo. Tenía una niña pequeña y no quise sacrificar esos años, el mejor momento de mi familia sólo por dinero. Creo que acertamos….También ayudó en la decisión que nuestra contraoferta les pareciera inalcanzable (risas)”.

