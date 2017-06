El hijo de un capo de la mafia italiana mata a su mejor amigo por un ‘me gusta’ en Facebook

Una publicación en la red social llevó al hijo de 15 años de uno de los líderes de la mafia calabresa ‘Ndrangheta a matar a su mejor amigo.

Un ‘me gusta’ y un comentario poco apropiado bajo la foto de una muchacha publicada en su perfil de Facebook, llevó a Alex Pititto, hijo de 15 años de un capo de la mafia calabresa ‘Ndrangheta, a matar a su compañero de colegio, informa el periódico italiano ‘Corriere della Sera‘.

Según testimonios recogidos por el diario, Alex sintió que se trataba de una falta de respeto (la chica era su novia), por lo que decidió resolver el tema violentamente. Ni siquiera le importó que ese ‘me gusta’ fuera puesto por su mejor amigo, Francesco Prestia Lamberti.

Alex y Francesco eran amigos inseparables y asistían a la misma escuela. En Facebook aparecen muchas fotos de ellos juntos. Bajo una de estas, publicada el año pasado, Alex escribió: “La amistad está en la boca de muchos, pero en los corazones de pocos”.

L’amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi🔫❤💎 Опубликовано Alex Pititto 23 октября 2016 г.

La cita mortal

Habían quedado en juntarse. Francesco, por su parte, era consciente de que la reunión era una manera de aclarar, de una vez por todas, la cuestión de la chica.

La cita fue acordada para el lunes por la noche en una zona aislada, lejos de miradas indiscretas. Nadie en Mileto, una pequeña ciudad en la región de Calabria, tenía que saber los detalles de la cita, tampoco la razón, recoge la publicación.

Los dos amigos discutieron fuertemente. Fue entonces cuando Alex, mucho menos ágil que Francesco, que era capitán del equipo de fútbol juvenil de Mileto, sacó una pistola del bolsillo y disparó a su compañero tres veces. Acto seguido, se dirigió a confesar al crimen a una comisaría.

Dudas

El joven asesino fue interrogado el miércoles, pero dio una versión de los hechos que no convence a todos los investigadores. Algunos puntos todavía no quedan claros: en el lugar del asesinato no se encontró sangre y no hay casquillos de balas. La hipótesis es que Francisco pudo haber sido asesinado en otro lugar y luego llevado hasta donde apareció su cuerpo.

Una cuestión familiar

Según indica el periódico, el concepto retorcido de honor de Alex podría ser una enseñanza de familia, que siempre se encuentra en el epicentro de la crónica criminal de la región. Su padre y otros miembros de la familia fueron detenidos en enero pasado por el fiscal de Catanzaro,por formar parte de un clan mafioso que traficaba cocaína de América del Sur.

Fuente: actualidad.rt.com