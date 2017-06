El motel donde murieron pareja de periodistas funciona de manera clandestina, según Sedes

Según SEDES, el Motel Fantasía funciona de manera clandestina

La Usaccia explica que sus funcionarios acudieron a dejar dos notificaciones a ese establecimiento, pero los propietarios no respondieron al llamado.

El Motel ubicado en la zona de Villa Fátima no tiene permiso de funcionamiento. Foto Pamela Pomacahua

El Motel Fantasía ubicado en la zona de Villa Fátima (La Paz) funciona de forma clandestina. En ese lugar fallecieron un periodista y una presentadora de televisión por inhalar monóxido de carbono la noche del jueves 15 reciente.

“El motel Fantasía donde fallecieron los dos periodistas no contaba con el registro sanitario.

Funcionaba de forma clandestina”, afirmó ayer, Félix Cruz, jefe de la Unidad de Salud Ambiental Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (Usaccia) dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Explicó que la Usaccia se encarga de certificar que todos los ambientes de esas actividades cumplan con las condiciones mínimas de salubridad y sanidad y el área de Turismo, que también depende de la Gobernación, entrega el aval de funcionamiento.

“Tengo entendido que este motel no tiene ninguno de esos documentos. Es más, tras la muerte de esas dos personas (la pasada semana) el personal de la unidad de Usaccia fue a notificar a ese lugar en dos oportunidades para que regularice su funcionamiento, pero hicieron caso omiso a nuestro llamado”, remarcó Cruz.

La madrugada del 16 de junio, la Policía recibió el llamado de la administración de esa hostería para informar sobre la muerte de dos personas en uno de los ambientes.

El deceso habría ocurrido entre las 22:00 y 22:30. La autopsia señala que fue por la inhalación de monóxido de carbono, es decir que la pareja inhaló ese gas sin percibirlo. Aún la Policía investiga el hecho para saber si el veneno tóxico salió por el calefón o la estufa del establecimiento.

Según Cruz el personal de su unidad no vigila el sistema de calefacción, (eso lo hace otra unidad de la Gobernación), es decir, que todos los ambientes del motel deben contar con la higiene necesaria, que cada uno de los espacios cumpla con la normativa vigente, que el personal que atiende el espacio cuente con un registro sanitario. “No damos una certificación para saber si la calefacción es o no adecuada, no nos compete”.

Por su parte, el secretario Departamental de Turismo y Culturas, Rogelio Sarzuri, informó que su unidad entrega la licencia de funcionamiento a los hoteles, apart hoteles, alojamientos, hostales, residencias, pero no a moteles. “Actualmente tenemos una lista de más de 1.000 establecimientos de hospedaje que se registra en el departamento”.

Sarzuri indicó que su unidad se encarga de realizar los operativos constantes para controlar que los centros de hospedaje tengan los requisitos necesarios

En tanto Cruz remarcó que en el caso del motel Fantasía “los propietarios son muy prepotentes y no dejan hacer controles”.

El domingo, Página Siete verificó que, pese al fallecimiento de la pareja, ese motel funciona.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz