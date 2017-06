El porno que nos gustaba hace 10 años y el que nos gusta ahora

Más mujeres y más móvil: así es el nuevo consumo. (iStock)

El pasado 25 de mayo, la página cumplió 10 años, así que para celebrarlo publicó una larga infografía con datos que muestran cómo ha cambiado en el último decenio, y en el que se puede comprobar su espectacular crecimiento: tardaríamos 173 años en ver todos y cada uno de los vídeos subidos. Aunque no se puede negar que no les fue mal desde el principio: en apenas seis meses, un millón de personas entraban ya diariamente a la página. Menos sorprendente resulta comprobar cómo el tráfico móvil ha pasado desde un testimonial 1% hasta un 75%, en línea con los cambios globales en el consumo.

Entre 2007 y 2010, la palabra más buscada fue “amateur”: se buscaba contenido no profesional o subido por los propios usuarios

Entre los grandes hitos de la historia de Pornhub se encuentran el lanzamiento de su comunidad en 2009 (su gran vía de crecimiento a partir de ahora), la filtración de la sex tape de Kim Kardashian, por Vivid Enternainment en 2011, la donación de 75.000 dólares a una campaña de investigación sobre cáncer en 2012 o la implantación categoría de realidad virtual. Mientras la mayor parte de compañías del sector tienden a ocultarse todo lo posible, no se puede poner en duda que Pornhub se ha convertido en su mejor publicista.

Así éramos, así somos

Pero vayamos a lo que nos interesa: ¿cómo han cambiado nuestros gustos a lo largo de este último decenio? Aunque, revisando los resultados, quizá sea mejor preguntarnos: ¿cómo ha cambiado el público de la página a lo largo de este tiempo, que es en un alto grado lo que verdaderamente determina las búsquedas? Al fin y al cabo, como el portal desveló el año pasado, las mujeres suponen alrededor del 24% del tráfico total de la página, una cifra en ascenso imparable.

Podemos hablar de las Tres Grandes Eras de Pornhub, si atendemos a los términos más buscados en cada temporada. Entre 2007 y 2010, la palabra más buscada fue “amateur”, y podemos sospechar por qué. En un momento en el que la industria del porno aún no había perdido su empuje, a pesar de la competencia de una internet de menor velocidad, la red era uno de los lugares donde se podía acceder fácilmente a contenidos ‘no profesionales’, o subidos por los propios usuarios. Se trataba de un contenido distintivo.

El término ‘teen’ (“adolescente”), popular en 2011, abre un pequeño paréntesis hasta la irrupción de la MILF (“mom I’d like to fuck”, es decir, “madre que me follaría”), cuyo reinado duraría entre 2012 y 2014. Como hemos explicado, ha sido durante los últimos años uno de los subgéneros más demandados y que ha llevado al estrellato a actrices como Lisa Ann, que es precisamente la que aparece en el listado de Pornhub como el gran icono del decenio.

Los datos sugieren, no obstante, que la era de la MILF puede haber llegado a su fin. Desde 2015, y en tres temporadas consecutivas (la página tiene también en cuenta los datos de 2017), el término más buscado ha sido “lesbian”. Hay una explicación muy sencilla para este fenómeno. Como mostraban los datos de la página del pasado año, es la palabra más buscada por las mujeres en casi toda América, gran parte de Europa, Oriente Medio y Australia.

Lisa Ann fue la más buscada en 2016, a pesar de haberse retirado dos años antes

¿Cuáles son las palabras que a lo largo de toda esta era más se han buscado? Piense mal y acertará; muchas de ellas hacen referencia a categorías ya presentes en la mayoría de páginas de esta índole. Aunque es posible que a más de uno le sorprenda la última entrada, otro de esos términos emergentes durante los últimos años:

1. Lesbian

2. MILF

3. Amateur

4. Teen (+18)

5. Mature (“madura”)

6. Ebony (“ébano”, término utilizado para referirse a mujeres y hombres negros)

7. Anal

8. Big tits (“tetas grandes”)

9. Big dick (“polla grande”)

10. Hentai

Las reinas del porno en la red

Todas las eras tienen sus estrellas, y el porno no puede ser menos. Como ya hemos señalado, si hay un nombre que haya destacado por encima de todos, ese es el de Lisa Ann, cuyos vídeos han recibido alrededor de 1.014 millones de visitas. Hoy en día, a sus 45 años, sigue siendo la reina MILF, a pesar de haberse retirado en diciembre de 2014, lo que no le impidió ser la más buscada en 2016. Muchos la recordarán por haber encarnado la versión pornográfica de la política republicana Sarah Palin, “Serra Paylin”. Conoce el mundillo del porno a conciencia, ya que también ha sido agente, presentadora y productora. Hay quien no pierde la esperanza de que vuelva algún día; al fin y al cabo, ya hizo lo propio en 2006.

Riley Reid, durante la Exposición de AVN de 2012. (CC/Michael Dorausch)

Le sigue, a una cierta distancia, Riley Reid, de 25 años. Es la chica de moda, la que más se ha buscado a lo largo de este último año. La página ‘Orgasmatrix‘ la define como “una de esas ‘teens’ de cabecera para los pornófilos mejor documentados”. El gran número de galardones que ha obtenido a lo largo de su carrera –sobre todo en los AVN, los más prestigiosos de la industria– le han permitido poder trabajar cuando y con quien quiere, un privilegio del que muy pocas ‘pornstars’ difrutan.

Completando el podio se encuentra la alemana Madison Ivy, de 27 años. Asa Akira, de quien ya hablamos aquí con motivo de la publicación de su libro de memorias, ‘Insatiable’, se encuentra en el cuarto puesto. Quizá le suenen los nombres de Alexis Texas, Rachel Starr, Brandi Love, Dillion Harper o Mia Malkova, que también se encuentran en el top 10. Aunque se encuentra en el octavo puesto, la libanesa Mia Khalifa es, de todas ellas, la que más proyección social tiene después de ser amenazada por rodar una escena llevando un hiyab. Fue precisamente ese año, 2015, cuando encabezó la lista de las más buscadas.

Estas son, año a año, las actrices más buscadas en Pornhub. Una época que comienza con la legendaria Jenna Jameson y que termina con la nueva generación, representada por Riley Reid:

2007 – Jenna Jameson

2008 – Kim Kardashian

2009 – Eva Angelina

2010 – Lisa Ann

2011 – Lisa Ann

2012 – Asa Akira

2013 – Lisa Ann

2014 – Madison Ivy

2015 – Mia Khalifa

2016 – Lisa Ann

2017 – Riley Reid

Fuente: elconfidencial.com