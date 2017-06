El Real Madrid y Cristiano se enrocan y la solución está cada vez más alejada

Cristiano está concentrado en la Confederaciones. (EFE)

Dice Ramón Calderón que va a ser complicado convencer a Cristiano para que cambie de opinión y, a estas alturas de la película, el expresidente del Real Madrid parece ir bien encaminado. La resolución de este desaguisado no va a ser fácil, en apariencia. La decisión de Ronaldo está tomada, no es una simple rabieta infantil para que le hagan caso, como ya ocurrió en 2012 cuando estaba “triste” y lo que logró entonces fue una renovación al alza y se le pasaron todos los pesares. Cree que está recibiendo un trato injusto por parte de la Agencia Tributaria, que le acusa de defraudar 14,8 millones de euros, y está dispuesto a pagarlo con su salida del Real Madrid y, por consiguiente, de España, de no llegar a un punto de acuerdo que, a día de hoy, parece realmente lejano.

Como explicamos en este artículo destacado, el jugador considera que ha cumplido con sus responsabilidades fiscales pese a declarar en España solo una parte de sus ingresos por la explotación de su imagen y que no hay delito por haber participado en una estructura en Islas Vírgenes e Irlanda para no tributar en nuestro país, puesto que es un mecanismo utilizado por varios jugadores de la red de Jorge Mendes, ya que en 2015 declaró voluntariamente todos sus patrocinios mundiales y desveló la existencia de esa estructura.

Hacienda, en cambio, considera que no fue una regularización veraz ni completa, además, mantiene que ha dejado de declarar ingresos alegando que se trataba del uso de la imagen del futbolista en el extranjero, cuando realmente existía participación activa de Cristiano en casos como rodar un anuncio o jugar un partido. De seguir adelante la investigación, Cristiano tiene las de perder en todo caso. O alcanza un acuerdo con la Fiscalía y reconoce, por tanto, su culpabilidad para pagar una multa y evitar la cárcel, o se niega a ello y se ve obligado a demostrar su inocencia en un juicio que le podría costar varios años de prisión de salir derrotado.

Por otra parte, el Real Madrid no está dispuesto a ceder a la presión del jugador y no va a pagar un entuerto que desde el club consideran ajeno. El Madrid cree que esta supuesta decisión de Cristiano de abandonar el club no es más que una manera de forzar a la entidad que preside Florentino Pérez a poner de su bolsillo la multa a través de una mejora del contrato (por el montante de la multa). El Madrid considera que hay límites y pese a que el portugués es, probablemente, el jugador más importante de la historia del club, no van a permitir que se salga con la suya en este tema. Si quiere irse, le abrirán la puerta de salida, recibiendo a cambio una suma de dinero jamás pagada por un futbolista. Eso sí, no se plantean tomar ninguna decisión hasta que no acabe la participación de su futbolista en la Copa Confederaciones.

En el Madrid no son tontos. Entienden también que Cristiano alcanzó hace tiempo el culmen de su carrera y que a los 32 años su rendimiento irá decayendo progresivamente, como se ha visto ya esta temporada, en la que se ha reservado claramente para los últimos meses de competición, en los que ha recuperado su mejor versión. Puede que sea la última vez que el Madrid pueda recibir una cantidad de dinero tan grande como la que se habla (unos 200 millones de euros) por su jugador franquicia.

Con esa liquidez, lo que podría hacer Florentino en el mercado es incalculable. Además de tener más que cubierto el ‘fair play’ financiero de la FIFA, tendría en su mano la posibilidad de contratar a quien quisiera. ¿Mbappé? ¿Donnarumma? ¿Hazard? ¿Theo? Los que quiera. También podría ahorrarse parte para inyectarla en la financiación de la remodelación del Santiago Bernabéu. Las opciones que se le abrirían serían múltiples. Otra cosa es que esa variedad de alternativas compensen la pérdida de una fuente de ingresos imparable como es el actual y futuro Balón de Oro.

Quo vadis, Cristiano?

Si Cristiano ha tomado la decisión de irse del Real Madrid después de ocho temporadas y tres Champions League es porque sabe que tiene muchísimo mercado abierto. No es tanto así, la verdad. ¿Qué clubes tienen la posibilidad económica de pagar 200 millones de euros por su libertad además de realizarle un contrato de aproximadamente otros 200 millones brutos? Es un grupo muy reducido y, que le puedan interesar a él deportivamente, solo dos, en realidad, porque el Manchester City es uno de los que tienen liquidez, pero Cristiano nunca jugaría en el enemigo de su United, el que más papeletas tendría de llevárselo.

Si se confirman las salidas de Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney, se liberaría una gran masa salarial para pagar al portugués. Por otro lado, tendrían que cubrir con algunas ventas parte del montante de la operación. El PSG se encuentra en la misma disyuntiva, es decir, hacerle hueco económico a Cristiano. Claro que a Ronaldo la liga francesa le atrae lo justo. Lo que no es opción, al menos no por ahora, es el fútbol chino, también en disposición de hacer una locura por contratarle.

El último pretendiente que ha surgido ha sido el Milan. Sí, el Milan. Su director deportivo, Massimiliano Mirabelli, se postuló: “¿Cristiano quiere dejar el Real Madrid? Bien, si el Madrid quiere a Donnarumma, estamos preparados para hablar con Florentino Pérez. Naturalmente, sin partir de la base de los 400 millones de los que habla la prensa española”. Resulta harto improbable que Cristiano aceptase el camino hacia Italia. De hecho, sería difícil imaginar a Cristiano yéndose del Madrid a cualquier otro sitio que no sea el Manchester United.

