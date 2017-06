El taxista argentino que deslumbró con su voz al jurado de “America’s Got Talent”

“Los doctores me dijeron: ‘te vamos a cortar las piernas’. El equipo médico me salvó las piernas, pero estuve un año y medio en el hospital, más ocho meses de rehabilitación y silla de rueda. Después nadie más me llamó y tuve que decidir qué iba a hacer para seguir adelante. Un día una amiga me dijo: ‘por qué no manejás Uber hasta que recuperes tu vida’. Y así fue que empecé a trabajar. La dignidad del trabajo es lo que a uno nunca le debe pesar”, explicó el tenor, muy emocionado.