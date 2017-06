Elección judicial: Notable que inhabilitó a 208 candidatos de oposición en Beni, es delegado del CEUB

Carlos Ortiz, en su condición de presidente del Tribunal Electoral del Beni, viabilizó la inhabilitación de 208 candidatos demócratas en las elecciones subnacionales de 2015, con lo cual perjudicó al exgobernador Ernesto Suárez y favoreció al candidato del oficialista MAS.

Elección judicial: Notable, que inhabilitó a 208 candidatos, es delegado del CEUB

El Rector de la UMSA confirmó que Carlos Ortiz, en su condición de presidente del Tribunal Electoral del Beni, viabilizó la inhabilitación de 208 candidatos demócratas en las elecciones subnacionales de 2015.

Carlos Ortiz, expresidente del Tribunal Departamental de Beni

La Paz, 1 de junio (ANF).- El Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denunció que el expresidente del Tribunal Electoral de Beni, Carlos Ortiz, fue nombrado como notable por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para participar de la etapa de evaluación en la preselección de candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial, por lo que señaló que existen anomalías y falta de transparencia en la designación.

“El caso de Beni por ejemplo, es bien notorio, porque el señor (Carlos Ortiz) que lo han mandado como representante, ha sido presidente del Órgano Electoral, que ha burlado más de doscientas candidaturas solamente para favorecer a una tendencia (política)”, manifestó Albarracín.

La autoridad confirmó que se refería a Ortiz, quien en 2015 desde su condición de presidente del Tribunal Electoral del Beni, viabilizó la inhabilitación de 208 candidatos demócratas en las elecciones subnacionales de 2015, donde también fue perjudicado el exgobernador Ernesto Suárez.

“Así como observamos falta de transparencia de los políticos, tampoco hemos advertido esa transparencia en las universidades, al extremo de que cuando se nombra a los ocho notables, más que notables, hemos visto que habían notables parcializados, notablemente parcializados, entonces qué ejemplo vamos a dar”, sostuvo.

Albarracín manifestó que la UMSA pidió al CEUB que se cambie a los notables cuestionados para dar credibilidad y transparencia al proceso. “Hemos pedido que se cambie a esos notables entre comillas, que venga gente con mayor solvencia al que fue cuestionado (Ortiz) porque había sido presidente del Órgano Electoral en el Beni, que había manipulado candidaturas, entonces con qué moral le vamos a pedir a los políticos transparencia, si desde la misma universidad no somos transparentes”, insistió.

El Rector de la UMSA señaló que pese a las observaciones y denuncias de esa casa de estudios respecto al proceso de designación de los notables, el CEUB no ha escuchado las mismas, por lo que mediante una asamblea del Honorable Consejo Universitario (HCU) desarrollada durante las últimas horas, San Andrés determinó retirarse definitivamente del proceso de selección de magistrados.

“Frente a estas irregularidades que no solo vienen de la Asamblea Legislativa sino también de algunas universidades del Sistema, en asamblea del Honorable Consejo Universitario se ha determinado que la Universidad Mayor de San Andrés no va a participar de este proceso de selección porque vemos que hay serios indicios de contaminación y la UMSA, que mantiene un nivel de credibilidad ciudadana, no puede rifar esa credibilidad siendo cómplice y participe de un proceso que tiene ciertas anomalías”, detalló.

La Asamblea Legislativa determinó que para la etapa de evaluación de méritos de la preselección de candidatos a las altas autoridades judiciales, esté acompañada de una comisión de honorables nombrados por el CEUB, a fin de garantizar que se elija a los profesionales más destacados, sin embargo la calificación se mantiene a cargo de la comisión legislativa.