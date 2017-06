En otro gran video, Evra motiva a la Juve y se la juega: “Higuaín la mete”

⚪️⚫️⚪️⚫️Piccola carica prima del big match vi voglio di un grande bene ❤️vi auguro veramente di vincere questa Champions vi amerò per sempre 🖤i love this game ahahahahahah @juventus #juventus#juve#forzajuve#love#juventusfc#leader#champions#championsleague#finale#cardiff#ilovethisgame#teammates#funny#crazy#goodvibes#positivevibes#nomolare# Una publicación compartida de Patrice Evra (@patrice.evra) el 31 de May de 2017 a la(s) 11:24 PDT

El lateral izquierdo, que tuvo su paso por el equipo italiano, le mandó un mensaje a cada uno de sus ex compañeros con una arenga especial.

Patrici Evra no deja de sorprender con sus particulares videos, y en esta ocasión aprovechó para enviar un mensaje a cada uno de sus ex compañeros de Juventus, en la previa de la gran final de la UEFA Champions League.

El ex jugador del club, de 36 años, le habló a Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Leonardo Bonucci, Dani Alves, Alexandro, Giorgio Chiellini, Sami JKhedira e incluso al entrenador Massimiliano Allegri.

LAS FRASES DE EVRA

“Un poco de impulso antes del gran partido. Los quiero a todos en su mejor momento. Realmente deseo que gane esta Liga de Campeones. Te amaré por siempre “, comenzó.

– “Dios santo, Dios santo, Max (por Allegri) , cálmate, cálmate, Gonzalo (Higuaín) la meterá”.

– “Paulo (Dybala), quiero la máscara (por su clásico festejo), no sé dónde la pusiste, pero no me molestes, marca un gol, marca un gol como lo haces”.

– “Mandzukic, no coma nada durante una semana antes del juego. No es bueno, no es bueno, terrible para un guerrero”.

– “Bonu, no sé si te has limpiado la cara y los dientes, te quiero como un soldado como siempre”.

– “Dani (Alves), juega bonito, juega bonito”.

– “Alex (Alex Sandro), te quiero como un tren, hacia atrás y adelante, hacia atrás y adelante, como yo lo hago”.

– “Chiellini, quiero un gorila, nadie pasa”.

– “Y después, chicos, no me hagan llorar, por favor”.

Fuente: foxsports.com.ar