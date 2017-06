Encontrar el modelo de negocios ideal para cada producto

La última edición de Experiencia Endeavor reunió a líderes de startup exitosas y a jóvenes desarrolladores.

Mentoreo. Los emprendedores más experimentados compartían sus consejos con los novatos.

La semana pasada, la Usina del Arte se convirtió en la sede de Experiencia Endeavor, donde la fundación que convoca a los emprendedores buscó promover la actividad uniendo startups con inversores y acercando a empresarios experimentados para que animen a los jóvenes que van dando los primeros pasos en este camino.

Tato Giavannoni, fundador del bar Florería Atlántico, Marcos Galperín, CEO de Mercadolibre, Axel Kuschevatzky, guionista y productor de cine y Andrés Sougarret, quien lideró el rescate de los 33 mineros en Chile en 2010, fueron algunos de los oradores que buscaron inspirar a los más de 1.000 millennials que poblaron el auditorio de la Usina.

Junto con Galperín, una de las estrellas del evento fue Guibert Englebienne, cofundador de Globant y presidente de Endeavor, uno de los más acosados en los breaks por jóvenes que querían contarle sus proyectos. “No hay nada que se haga en Silicon Valley que no se pueda hacer acá . Hay que pensar en grande, pero hay que se muy frugal a la hora de desarrollar tecnología. Yo lo pensaría dos veces antes de ir a Silicon Valley, porque ir allá es perderse en un mar de gente. Si hay una ventaja local hay que explotarla“.

La conferencia se extendió durante todo el día, con charlas en el auditorio y espacios de mentoreo en otro de lo salones, donde emprendedores más avanzados reunían en distintas mesas a los jóvenes y les compartían sus experiencias ante algún problema específico. También funcionó el espacio “Conecta Inversor”, con sesiones de speedworking entre emprendedores e inversores locales e internacionales.

En el auditorio, Tito Loizeau, emprendedor serial que hoy lleva adelante la agencia Caramba!, estuvo a cargo de la conducción del evento. “Hacer cosas para Argentina o para el mundo da el mismo trabajo, pero los resultados son totalmente distintos“, repitió para arengar a los emprendedores a que pensaran en grande.

Algunos de los casos que presentaron para demostrar que el éxito es un bien escaso pero alcanzable, fueron los de GranData y de Novachem.

Mat Travizano, fundador y CEO de GranData, indicó que “el dato es la materia prima de la experiencia digital”. Y apuntó que para las marcas el desafío pasa por “crear redes para que sea más difícil para el cliente irse” de los sitios que visita. “Una de las grandes redes de contención es la idea de personalizar. Hoy contamos con desarrollos tecnológicos que permiten construir experiencias personalizadas hechas por máquinas sin que implique contacto con un humano”.

Novachem es una marca de productos naturales para cosmética que empezó en un garage de Mataderos. “Pensar en grande dando pasos cortos”, señaló Damaris Reynoso, cofundadora de la empresa. Empezaron fabricando un engrosador capilar y hoy producen en su planta en General Rodríguez 30 productos que exportan a 20 países.

La atracción principal del evento fue la charla de Andrés Moreno, el venezolano fundador y CEO de Open English, el sitio de enseñanza de inglés online que opera en toda Latinoamérica.​

Su raid como emprendedor arrancó con Optimal, una empresa que llevaba a Caracas profesores estadounidenses para dar clases de inglés a ejecutivos venezolanos. “Era un servicio muy personalizado, pero demasiado caro y no era escalable”, contó. En 2007 y con US$700 en el bolsillo puso en marcha la semilla de Open English, usando como oficina su departamento de Caracas, en el que llegó a tener 22 personas trabajando. Para mantener viva su startup había pedido créditos en 18 bancos y lo habían rechazado en todos. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, le llegó el ok del Banco de Venezuela, que le otorgó un crédito de US$10.000. El emprendimiento accedió a un capital semilla de US$2 millones y fue escalando en distintas rondas de negocios, hasta que en la cuarta consiguió US$65 millones.

Hoy Andrés Moreno -el mismo personaje que aparece en varias de las publicidades de la compañía- tiene 1.200 empleados y un nuevo proyecto, Next U, con cursos online de tecnología digital y negocios y está a punto de lanzar en la Argentina Open English Jr, diseñado para captar al público infantil.

El modelo de negocios de Open English fue cambiando. Al comienzo Moreno lo pensó con un esquema freemium, de acceso gratuito que se solventara con los ingresos por publicidad. Pero no resultó, por lo que cambió a un modelo en el que se pagaba por clase. Tampoco ese esquema funcionó. “Me di cuenta de que tenía que hacer como los gimnasios, cobrar una suscripción mensual. Luego pasamos a cobrar por semestre y por año. “Errar en el modelo de negocio no significa que el producto no esté bien pensado. Hay que descubrir la perfecta combinación entre tu producto y el negocio indicado”.

Moreno diseñó un modelo totalmente digital, pero para promocionarlo apostó a un esquema tradicional. el de la televisión. “Lo hice de este modo porque en América Latina las empresas que publicitan en televisión son percibidas como empresas de verdad“. Para financiarlo, hizo un acuerdo con un canal de cable por una parte de las ganancias de la compañía.

Para 2014 se había transformado en uno de los diez anunciantes más grandes de la región. “La televisión es muy buena para crear marcas, lo digital es bueno para llegar a un target específico”, sostuvo en el cierre del Experiencia Endeavor.

