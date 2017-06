Encuentran bacterias fecales en Starbucks, Costa y Caffe Nero

El hielo de las principales cadenas de cafeterías británicas(Starbucks, Costa y Caffe Nero) contienen restos de bacterias provenientes de las heces, según ha informado la BBC.

Los investigadores de la cadena pública británica encontraron estas bacterias en diferentes muestras de las bebidas frías que se sirven en estas cafeterías en Reino Unido. Tony Lewis, investigador del Instituto Chartered de Salud Ambiental, aseguró que los niveles detectados eran “preocupantes“.

“No deben estar presentes en ningún nivel. No importa que el número encontrado sea significativo”, añadió. Según el investigador, estos tipos de bacterias son “patógenos oportunistas”. Es decir, agentes biológicos que normalmente no afectan a personas sanas, pero sí a las ya enfermas.

La reacción

Durante la elaboración del estudio, se encontró que en siete de las 10 muestras de hielo tomadas de Costa estabn contaminadas. En los casos de Starbucks y Caffe Nero, tres de cada 10 muestras contenían bacterias fecales.

Las tres cadenas afectadas han reaccionado a este estudio.

En Starbucks han asegurado que se toman la higiene “muy en serio” y que llevaría a cabo su propia investigación sobre las reclamaciones.

Costa dice haber actualizado sus directrices para el manejo del hielo y estar en proceso de introducir un nuevo equipo de almacenamiento de hielo.

Desde Caffe Nero un portavoz anunció que se estaba poniendo en marcha “una investigación exhaustiva” y que tomarán “la acción apropiada”.

