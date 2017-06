Encuesta: 56% apoya unión de oposición para enfrentar a Evo

El diputado de oposición Wilson Santamaría afirmó que la unidad se dará si existe “desprendimientos y reconocimientos por el beneficio colectivo de país”.

Los líderes de oposición deben unirse para hacer frente al presidente Evo Morales en las elecciones generales de 2019. Así opina un 56% de los consultados por la empresa Mercados y Muestras para Página Siete.

Ante la pregunta ¿usted cree que los líderes opositores deberían unirse en la próxima elección presidencial? El 56% respondió que Sí, mientras el 32% manifestó que No. El resto de los encuestados (11%) no sabe o prefirió no responder.

El diputado Julio Huaraya (MAS) afirmó que la oposición “por más que se una, nunca va a tener un proyecto político” y que las intenciones de unidad “fueron un fracaso” porque en los diferentes procesos electorales trataron de presentar un solo candidato, pero al final terminó en pugnas y peleas.

“El pueblo boliviano ya no cree en los partidos tradicionales, Bolivia, con el gobierno actual, cambió de manera estructural en lo económico y social”, indicó.

Su colega, el jefe de bancada de Unidad Demócrata en Diputados, Wilson Santamaría, sostuvo que el resultado de la encuesta demuestra de que la gente exige la unidad para enfrentar los problemas económicos y políticos que afronta el país.

“Es una señal para que siga trabajando en una alternativa de unidad. Esto será un trabajo de largo camino, entre desprendimientos y reconocimientos por el beneficio colectivo del país”, manifestó Santamaría.

Por otro lado, un 64% de consultados por Mercados y Muestras respaldó el pronunciamiento que suscribieron expresidentes y líderes de oposición para “denunciar” ante el país y la comunidad internacional las acciones “arbitrarias” del Gobierno.

Sin embargo, legisladores del oficialismo expresaron que el pronunciamiento de la oposición obedece a una instrucción del “imperio”, que busca desestabilizar los procesos democráticos en América Latina.

“Ninguno de estos opositores ha mostrado una propuesta seria a los bolivianos y quienes apoyan son una minoría, la mayoría apoya la gestión de Evo Morales”, manifestó el diputado Edgar Montaño (MAS).

Punto de vista

Erika Brockmann. Analista política

Unidad debe ir con una propuesta

Es importante que la unidad se traduzca en un mensaje con una propuesta al país, propuesta que seduzca a la población, que sea un salto al futuro, no de retroceso al pasado.

El mensaje que sea seductor, que no llegue sólo a la emoción de la gente, sino que genere espacios de conexión, que se conecte a la gente.

Inicialmente debe existir un decálogo fundamental de principios, de recuperación de un sentido de equilibrio de poder, un espacio de transparencia, esto es un tema que va más allá de las izquierdas y derechas, tiene que ver con la honestidad, la autocrítica con los líderes del pasado y con convicción de los líderes del futuro.

Ahora tiene que quedar claro que en Bolivia es muy difícil retornar a un lógica privatizadora radical. Cuando dicen que se volverá a vender al país hay que demostrar que se está en condiciones de mejorar y dar las condiciones óptimas para el rol del Estado y de la economía.

Asimismo, se tiene que recuperar el rol de los líderes en las instituciones, no es posible que nos quedemos en un solo líder, que sea el principio y el final de todo, las instituciones tienen que tener liderazgos encarnados en personas, proyectos y planes que dejen de lado la famosa improvisación y demagogia.

También tiene que existir una primaria en serio para ver quién es la persona que puede arrastrar más gente, sobre esa base armar un frente rescatando a otros líderes.

