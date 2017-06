Entre el fenómeno del twitter y el desfenómeno Maduro, el de los 5 puntos cardinales

Carlos Federico Valverde Bravo

Mi Fenómeno ¡!!!

Hay que reconocer que ya no es ningún esfuerzo encontrar de qué escribirle… si no es el Mesías resucitado, es el Fenómeno del Twitter… dicen que escribe usted mismo sus mensajes… digo… a lo mejor es verdad… es usted el que usa los 140 caracteres… y me ilusiono pensando que un día de estos hace un discurso de al menos 280 caracteres y todo el país se lo va a agradecer…

Diga mi fenómeno (el Ronaldo del Twitter) que doña Guísela, la que no controla su Ministerio de los insultos y las agresiones a Santa Cruz, asegura que usted tiene un tiene un impacto viral millonario !. Sabía yo que en algún momento nos va a enfermar, dijo mi tía, a la que hubo que explicarle que esta no es una enfermedad, aunque a ratos lo parece, porque bien que se pasa usted las horas escribiendo en vez de hacer algo útil (tampoco entendió eso de millonario… no me atreví a explicárselo)

Dice doña Guísela, la que no controla su ministerio, seguramente por andar anotando sus “impactos” … que hay momentos en los que… tiene hasta “dos millones, tres millones, cuatro millones en determinados horarios”… ahora se que la señora está ocupada contando esas cosas en vez de trabajar… bah… como sea, avísele que no necesita estar anotando y contando… además le aviso a usted nomás, no le vaya a decir nada a ella… esa debe ser la suma de todos lo que ha escrito… como sea, lo importante no es eso sino “trabajar”, mi fenómeno… y en eso no se lo ve últimamente

No se le vaya ocurrir cambiarse el número de la camiseta… usted es el líder y los líderes llevan el 10 en la espalda… el 9 es para… para los gordos le iba a decir, recordando al “fenómeno Ronaldo” … y espero que doña “comunicación sin mando ni control”… no le haya dicho porque está usted gordito…

En fin, mi líder… no me interesa que le digan que es usted el mesías o el Cristo resucitado… o el Fenómeno… usted es mi lider que está alistando su artillería para el 2019 volver a ganar las elecciones…. Que no es legal? Que perdió el Referéndum? Y cuál es el problema? Usted lo puede todo… ya sabemos que el cuentito ese de “la mentira” se le volvió contra usted y que Quintanita salió de huida por complejo conciencial…. El pobre hombre no podía salir a la calle… no por lo que le digan sino por cómo se lo miraba… a veces las miradas son peores que un insulto y a JR nadie lo va a mirar como lo miraba a usted la queridísima Gabrielita Geraldine … esa era mirada de amor… también, cómo no lo iba a querer si gracias a usted se llenó de botox, colágeno y silicona hasta donde uno no imagina además de unos cuantos billetes (hartos)!!!!

Mi líder… usted siga pensando en triunfar y ganar el 2019 ¡!! No importa la ley… si la ley estorba, se pone un Tribunal Constitucional que le de “luz verde”… ellos le dan la luz y usted ordena se les den los verdes… nada de hacerlo usted… eso lo “haen los pinches” (no muy pinches porque se llevan la ley y el billete) … usted manda que se haga que para eso es el líder…

Mi Fenomenango ¡!!!! Es usted mucho tipo ¡!! Se cagó en el mundo entero, perocupado por lo que pasa en Venezuela y usted fue hasta Caracas a darle su apoyo!!!

Usted, mi líder hace bien en ir en contraflecha del mundo! No le importe lo que digan… lo que necesitamos es que el mundo entero hable de usted… deje que acá los derechos retrógradas hablen para usted… que no es lo mismo… a estos, usted los debe ignorar… a los de allá? También… total, si la cosa cambia… usted asume una posición democrática y le da su saludo democrático y revolucionario al que llegue y se refiere en términos “diplomáticos” al tema (no lo deje al pequeño saltamontes Huanacuni que se meta en el asunto porque debe estar reflexionando sobre la inmortalidad del cangrejo que nunca va a morir porque anda para atrás) … nada que no hubiera hecho antes… así pasó con Temer… que justo cuando ya iban bien las cosas, lo pillaron en su país…. Pero es mejor no meterse en eso… porque allá la ley funciona y acá no… entonces, está claro que es mejor que no funcione nada, no sea que si las cosas llegan a hacerse bien termine usted complicado, mi líder… porque como dijo un señor que leí en estos días…. Más de uno ha pasado en el Poder de un caso de enriquecimiento ilícito a enriquecimiento insólito … en fin…

Lo dejo… si vuelve por Caracas, pregúntele a don Maduro… donde es el Quinto punto Cardinal, porque el pleito por acá entre mis lascivos amigos… dicen que es doña Claudia Cardinale en la película 8 y medio de Fellini… (mejor no le complico la vida a usted ni a él con eso… )

Lo dejo mi líder fenomenal ¡!!!!

Suyo, siempre:

Carloncho

Su chupamedias más leal