“Es un novato”: Orbán fulminó a Macron en la cumbre de líderes de la UE

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha salido al paso de las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, en las que critica a los países de Europa del Este por su ‘’falta de solidaridad’’ y ‘’cinismo’’ en la crisis de refugiados.

En declaraciones a los periodistas durante la reunión de los líderes europeos del pasado jueves, Orbán ha tildado de ‘’poco alentadora’’ la primera aparición pública del presidente galo en una cumbre europea.

El líder magiar ha asegurado que ‘’cargar contra los países de Europa Central’’ no es la mejor forma de crear lazos entre las naciones comunitarias. En tono irónico ha excusado su error de ‘novato’ y le ha dicho que esa no es forma de actuar entre socios. Ha recordado a los periodistas que se trata de la primera cumbre del ‘’chico nuevo’’.

El enfado de Orbán llega después de los ataques de Macron a los Estados de Europa Central por su oposición al plan migratorio impuesto por Bruselas. En una entrevista con medios internacionales, el presidente galo ha acusado a los integrantes del Grupo Visegrado de traicionar los principios y valores europeos.

‘’Ciertos líderes europeos sólo utilizan a la UE como una fuente de dinero sin respetar sus valores y dándole la espalda al continente en los tiempos de necesidad’’, ha comentado.

Aunque no ha especificado los destinatarios finales de sus críticas veladas, todos los medios las han interpretado como un mensaje a todos los países que han sido amenazados por Bruselas con sanciones económicas si no cumplen con su cuota de refugiados.

‘’Europa no es un supermercado, es un espacio común que se debilita cuando sus principios son rechazados. Quienes no respeten las reglas deben ser sancionados’’, ha subrayado.

Orban ha replicado que no habrá consenso sobre la cuestión de la redistribución de refugiados entre los países de la UE, ya que “los occidentales [los Estados de la UE] sólo quieren deshacerse de los inmigrantes no aceptados de manera imprudente” y redistribuirlos entre aquellos “países que han protegido sus fronteras y no los dejaron entrar, como es el caso de Hungría”.

