Escupitajo a la justicia boliviana

Eric Cárdenas

La división de los Órganos o Poderes del Estado, que tiene su origen en la antigua Grecia y que es parte fundamental del sistema de gobierno y de vida democrática, tiene en el Órgano Judicial, como parte de los tres Poderes del Estado, al encargado de administrar Justicia en las controversias entre las personas y con el Estado. Estos Órganos o Poderes deben, además, ser independientes entre sí y de igual jerarquía, de tal manera de evitar la concentración de los poderes en pocas personas y así instaurar la “tiranía”.

Hace tres días, el enjuiciado magistrado Alberto Cusi, al acabar una de las sesiones camarales en las que se le procesa, escupió al diputado oficialista Borda, que ejerce las funciones de fiscal acusador en el juicio de responsabilidades al magistrado, y si bien este acto podría ser considerado como indecoroso en las normas de trato social, resulta un acto simbólico de desprecio, reprobación o censura a algo o alguien. Y en este caso es reprobación y desprecio del señor Cusi a la administración de justicia en todas las instancias y materias, que en este caso es un juicio de responsabilidades en la instancia del Órgano Legislativo.

Aunque los oficialistas rápidamente han censurado el acto del señor Cusi, argumentando que habría sido una agresión contra el pueblo y el mismo autor luego pidió disculpas al pueblo, más bien ese acto de reprobación importa la reprobación de seguramente casi todos los bolivianos al Órgano Judicial servil al poder político, que ha perdido toda credibilidad y respeto de la opinión pública. Sin embargo, no todos los jueces y magistrados deben ser condenados, pues conocemos a algunos –pocos- que aún se someten sólo a la ley y no a los dictados del poder político y del dinero.

El filósofo francés Jean Paul Sartre habló de la náusea y el vómito a la vida desde su óptica de la filosofía existencialista, en nuestro caso en referencia a la justicia boliviana, entendida como órgano operador de la misma, más que como justicia, desde el punto de vista de análisis filosófico y sociológico, sea náusea y vómito se ha expresado en un escupitajo.

Nos llama la atención que quienes han envilecido a la justicia boliviana -el actual gobierno- pretenden ahora aparecer como reformadores y salvadores de la misma, luego de que fueron ellos los que, siguiendo el plan de gobierno diseñado y publicitado en Internet ya en el año 2006 por el Vicepresidente del ahora Estado Plurinacional, determinaron la judicialización de la política.

Seguramente miles de bolivianos, comenzando por el ex prefecto y gobernador de Pando, los procesados y perseguidos judicialmente en el caso Hotel Las Américas en Santa Cruz, los que tuvieron que huir del país perseguidos por la justicia convertida en aparato represor político y los que acudieron a un Órgano Judicial en procura de encontrar justicia y no la encontraron, sentirán que el escupitajo del magistrado Cusi es, en verdad, el acto de condena a un Órgano del Estado que es el reflejo de un régimen de gobierno autoritario y que, como también lo dijo el Vicepresidente, busca la hegemonía del poder, no importa a qué costo.

No olvidemos que ya a principios de este gobierno, se llevó a juicio de responsabilidades a una magistrada, la distinguida profesional del Derecho Rosario Canedo, vulnerando normas, procedimiento y ética, pues se la enjuició por su firma en una resolución suprema, pero al otro magistrado que también firmaba la tal resolución, no se lo enjuició, cuando ese documento de justicia llevaba la responsabilidad de los dos magistrados firmantes. El interés era defenestrar a la magistrada de su alta investidura, pues ella no se hubiese sometido al mandato partidista.

Cuando se está en pleno proceso de presentación de postulantes para las magistraturas del Órgano Judicial, repitiendo los errores que llevaron al fracaso de la anterior selección y nombramiento por voto -que fue deslegitimado por el voto de la mayoría de la población en blanco y nulo-, ya un oficioso asambleísta del oficialismo declaró a los medios que procesarán a los que no cumplan con sus labores, que podría también entenderse que no se sometan al dictado político.

El Órgano Judicial no sólo resuelve controversias, sino que conoce las infracciones del poder político a la ley y es un freno a sus excesos, pero siempre y cuando sea independiente, lo que no sucede en nuestro caso.

Un país sin justicia es sólo una aldea tribal.

El Diario – La Paz