Esta mujer tiene 50 años, pero aparenta la mitad. Este es su secreto

Liu Yelin consiguió su primer trabajo en 1985. Desde entonces han pasado más tres décadas y su situación laboral presente es la de jubilada. No obstante, por su aspecto físico cualquiera diría que acabara de salir de la facultad.

“La gente se queda muy sorprendida cuando descubre que tengo casi 50 años” cuenta esta exbibliotecaria china a ‘The Daily Mail’. “Con frecuencia me asedian para saber cuáles son mis secretos”.

Nacida en 1968 en la región de Henan, su apariencia juvenil le ha causado más de un dolor de cabeza. Madre de un chico de 22 años que trabaja como asistente de producción en una empresa audiovisual, Liu confiesa que más de una vez ha sido identificada por error como su pareja.

Una piel radiante, un cuerpo tonificado y ni una sola arruga a la vista. Liu presume abiertamente de su figura en las cuentas de sus redes sociales y dispone ya de más de 30.000 seguidores en Instagram. A raíz del éxito que ha cosechado con sus fotografías, varios programas de televisión en su país natal han intentado ficharla para sus emisiones. ¿Qué misterio sobre la eterna juventud esconde Liu tras su luminoso aspecto?

Una mujer peculiarmente “fría”

Revela la asiática al diario británico su lema de vida: “Si crees que pareces dura, es porque no has sudado lo suficiente”. Ella se confiesa toda una devota del ‘look’ de cara lavada, asegurando que solo utiliza productos cosméticos de vez en cuando. Liu, sin embargo, se cuida mucho, aunque sus métodos difieren notablemente de los consejos que suelen dar las más destacadas modelos de belleza.

Liu asegura no utilizar apenas cosméticos. Para cuidarse lleva, sin embargo, al extremo su afición a la natación y sus planes de ejercicio

La casi quincuagenaria practica deporte de forma regular. Entre sus actividades favoritas está el fitness, y se le ha podido ver realizando sorprendentes ejercicios de levantamiento de peso en algunos vídeos de YouTube.

Liu tiene también un hobby muy común, pero lo lleva a cabo de una forma bastante poco usual: “Mi afición favorita es bañarme fuera, a cielo abierto, en invierno”. Perderle el miedo (y la sensibilidad) al frío, ¿es este su truco mejor guardado?: “Cuando todo el mundo va abrigado, yo me quedo en bikini y me zambullo en el agua helada. Es una especie de prueba para mi fuerza de voluntad y mi perseverancia. Con frecuencia tengo que forzarme a mí misma a realizarlo”.

Cuenta esta mujer que los severos programas de ejercicio que ha seguido desde hace décadas han forjado su carácter. Gracias a su tenacidad, Liu ha conseguido hace poco una pequeña proeza al cruzar el estrecho de Malaca a nado, emergiendo tras 12 kilómetros y cuatro horas en las costas de Penang, en Malasia: “Es la experiencia más dura que he tenido en mi vida, de lejos. Suelo nadar en ríos y lagos, pero nunca lo había hecho en el mar. Me costó mucho. El agua se filtraba dentro de mis gafas y me dolía la lengua por el contacto continuo con la sal. Era como si tuviera docenas de cortes en mi boca, y cuando el agua la tocaba era insoportablemente doloroso”.

A pesar de haber recorrido con anterioridad con sus propias fuerzas parte de los ríos Yangtsé y Han, la exbibliotecaria se siente emocionada por la experiencia: “Para mí, que soy una persona normal, fue un gran reto y un enorme éxito”.

Tras la fama mundial que ha adquirido gracias a las redes sociales, Liu se muestra dispuesta a viajar por todo el planeta: “Soy una persona muy espontánea, así que puede que un día, en un arrebato, me dé por prepararme la mochila y me marche a viajar por Europa”.

Al borde de la quinta década de vida, esta mujer tiene muy claro cuál es su objetivo de cara al futuro: “Quiero seguir así de guapa cuando llegue a los 80”. ¿Conseguirá también este propósito? Si es así, no hay duda que será noticia cuando llegue el momento.

Fuente: elconfidencial.com