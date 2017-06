Este accesorio de US$10 hace que los AirPods sean casi perfectos

Los AirPods no quedan igualmente bien en los oídos de todos. Estas aletas deportivas solucionan ese problema, aunque crean otro.

Tengo un pequeño problema con los AirPods de Apple: no se quedan en mis oídos de manera segura. Puedo caminar con ellos bien, pero si corro para alcanzar un tren en el metro — o simplemente corro con ellos en general — siento que empiezan a deslizarse y tengo que frenar. Una vez, cogí un audífono al vuelo cuando éste se cayó de mi oído.

Con estas aletas, los AirPods se quedan puestos en su lugar.

Sarah Tew/CNET



Algunas personas que conozco pueden correr con sus AirPods, pues al parecer sus oídos tienen la forma correcta, pues bien por ellos. Y los AirPods resistentes al sudor son buenos para correr. No sólo son muy ligeros, sino que su diseño abierto te permite oír el tráfico venidero. (En el lado negativo, ese diseño abierto se convierte en un obstáculo para escuchar música al caminar por las calles de una ciudad ruidosa como Nueva York).

Escribí anteriormente acerca de cómo es posible comprar un juego de fundas de silicona para ayudar a mantener los EarPods de Apple (los que tienen cable) en tus oídos. La gente tiene más problemas con los EarPods que se deslizan fuera de sus oídos porque el peso de los cordones crea un tirón y el suave plástico de los audífonos no ofrece un buen agarre.

Con el tiempo, esas opciones de silicona se han reproducido para incluir productos como los EarBuddyz que tienen una especie de “aleta deportiva” para el oído. Otras marcas, como Spigen y Earhoox fabrican productos similares que funcionan tanto con los EarPods como con los AirPods. Cuestan unos US$10 por dos juegos de ganchitos.

He estado usando un par de los EarBuddyz y no he tenido problemas al correr con los AirPods puestos. Se quedan bien en su lugar y no van a ninguna parte.

Vas a tener que sacar estas aletas deportivas de silicona para cargar tus AirPods en su cajita.

Sarah Tew/CNET



El único problema — y es un problema importante — es que tienes que sacar esos ganchitos para conseguir que los AirPods entren en su cápsula pequeña y hermosa para cargarlos.

La solución a ese problema debe ser bastante simple: Alguien tiene que inventar una cubierta para la cajita de los AirPods que integre un pequeño bolsillo para almacenar esos ganchitos. Hoy en día ya puedes comprar cubiertas para proteger tu cajita para los AirPods, por lo que la adición de un bolsillo extra es todo lo que necesitamos. Estoy seguro de que alguien está trabajando en esto mientras escribo este artículo. Hasta entonces, sólo tendré que guardar los EarBuddyz en una minibolsita tipo Ziplock y espero y no perderlos como espero no perder los AirPods.

Fuente: cnet.com