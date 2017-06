¡Este actor quiere hacer la versión gay de The Hunger Games con Liam y Chris Hemsworth!

Ésta, sin duda, sería una gran historia de… ¿Amor?

Sam Claflin está que arde y lo decimos porque desde hace algunas semanas el guapo actor ha dado mucho de qué hablar gracias a sus declaraciones sobre la belleza masculina, la presión que los actores sienten sobre su físico y –ahora– sobre lo genial que sería que se hiciera la versión gay de la película que le daría el título de uno de los actores más hot de Hollywood, The Hunger Games.

Durante una entrevista con PrideSource, el actor habló abiertamente sobre la homofobia en Hollywood, la presión, los clichés y una de sus fantasías.

“He audicionado para papeles gay y no los he conseguido, aunque desesperadamente los deseaba… Me encantaría hacer algo lo suficientemente bueno… tener la oportunidad de trabajar con un gran director sin importar la historia o el personaje…”, declaró al medio. Frente a esto, el reportero amablemente le recordó que, aunque jamás ha hecho una película con esta temática, hace algunos años cuando se le cuestionó sobre esa escena donde su personaje en Hunger Games, Finnick, le daba respiración de boca a boca al personaje de Josh Hutcherson, él había dicho “Mi boca tocando la suya había sido un hermoso momento”.

“¿Podemos esperar que ese fuego se reavive?”, preguntó el reportero.

“… Josh es una de mis personas favoritas en el mundo… Ojalá algo pudiéramos reavivar eso (refiriéndose a su amistad). Hay esperanza. Él es uno de mis favoritos”, aceptó. Pero, si no es él, ¿con quién?

Cuando el reportero qué pensaba acerca de las fantasías de muchos fans con él, Josh y Liam Hemsworth, el protagonista de Me Before You aceptó que le encanta esa clase de historias:

“La ficción hecha por los fans es una de las cosas de las que quisiera saber más. Alguien me comentó que Fifty Shades of Grey está basada en las fantasías de los fans de Twilight. No me había dado cuenta de que hay un submundo con ideas increíbles. ¡No tenía idea! Pero me encanta Liam tanto como amo –de hecho– a Chris Hemsworth. Amo a la familia Hemsworth. Yo digo que si todos nos involucramos para hacer algo como Fifty Shades of Grey, podemos hacerlo realidad“, esas palabras deben materializarse.

Productores… ¡¿Qué están esperando?!

Fuente: eonline.com