Evo afirma que técnicos del Fondo Indígena deben ser procesados y no los exdirigentes

El presidente Evo Morales manifestó que los dirigentes no son profesionales y que era responsabilidad de los técnicos el manejo adecuado del Fondo Indígena.

El presidente Evo Morales en el acto en Tarija. Foto: Twitter Cambio

La Paz, 17 de junio (ANF).– El presidente Evo Morales, este sábado, afirmó que los exdirigentes del Fondo Indígena no debieran ser procesados por la justicia y cargó la responsabilidad en los técnicos a quienes atribuyó los problemas e irregularidades que se presentaron en la entidad manejada por las organizaciones sociales afines al MAS.

“He visto proyectos bien ejecutados, pero sin descargos, ahí viene la Contraloría ¿qué hicieron? Pobre dirigente, el responsable es el dirigente pero no el técnico, aquí deberían procesar a los técnicos y no a los dirigentes. Es otro problema que se presenta”, sostuvo la autoridad.

El mandatario se refirió al tema en un acto de entrega de cheques con recursos del Fondo Indígena, para proyectos productivos a ocho municipios en el departamento de Tarija, donde dijo que ahora no se destinará el dinero a capacitación o fortalecimiento sindical como erróneamente se lo hizo antes.

La autoridad responsabilizó directamente a los técnicos por no acompañar a los dirigentes de las organizaciones sociales de quienes dijo no son profesionales ni administradores, pero que los técnicos podían contribuir para que no incurran en problemas.

“Ahí hubo un problema, yo no echo la culpa a los dirigentes, pero lamentablemente los técnicos no acompañaron a los dirigentes”, declaró. Los dirigentes generalmente no somos profesionales y administradores, por eso ahí se necesitaba buenos profesionales para resolver temas técnicos”, añadió.