Ex DT de Antofagasta está a un paso de ser campeón en Bolivia

El Bolívar, que dirige el técnico español Beñat San José, ex técnico de Antofagasta, está a un paso de convertirse en campeón de la liga boliviana. A falta de dos jornadas para el término del campeonato, el Bolívar es líder con seis puntos de ventaja respecto al segundo, The Strongest. Así, al conjunto del entrenador español le basta con puntuar mañana frente al Universitario para cantar el alirón. Incluso si pierde y The Strongest no gana al Sport Boys, también conquistaría el título.

Lo que sí parece claro es que únicamente una debacle le impediría a Beñat San José ganar el primer campeonato de su carrera. Y es que en caso de empate final (derrotas del Bolívar y victorias de The Strongest), todo se decidiría en un partido de desempate como se dio en el Apertura de 2016.

San José comenzó su carrera como técnico de las inferiores de la Real Sociedad. Entrenó a Al Ittihad y Al Ettifaq (Arabia Saudí) y Antofagasta (Chile), antes de llegar al Bolívar.

