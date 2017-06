Expresidente de YPFB sigue en celdas por la falta de custodio policial

Guillermo Achá cumple el cuarto día en permanecer en celdas judiciales de la ciudad de La Paz.

Achá sigue en celdas por la falta de custodio policial

Achá en audiencia cautelar de ayer. Foto/erbol

El abogado del expresidente de YPFB Guillermo Achá, Héctor Castellón, informó que ni Régimen Penitenciario ni la Policía Boliviana lograron designar custodios para que el exejecutivo petrolero pueda cumplir la detención domiciliaria. Entre tanto, cumple el cuarto día en permanecer en celdas judiciales.

Castellón informó que ya se han cumplido con todos los requisitos y el único problema es conseguir el custodio policial. “Se ha cursado los oficios y estamos esperando respuestas para que se pueda trasladar, por el momento han dicho que no tienen personal suficiente”, declaró a la prensa.

Explicó que cumplieron también con tramitar el arraigo, presentaron garantes con sus respectivos domicilios y al mismo tiempo se acreditó el domicilio donde cumplirá la detención domiciliaria el expresidente de YPFB.

“Técnicamente a la una de la mañana debe estar en su casa. Si no hay custodios no es un hecho relativo al señor Achá, sino que la Policía por problemas de personal, no tiene la posibilidad de otorgarnos custodios”, manifestó.

Recordó que por sentencia constitucional, cuando una persona recibe medidas sustitutivas, la libertad debe ser inmediata y darse el plazo prudente para que se cumpla.

Advirtió que en caso de que la Policía no logre designar un custodio, pedirá al juez eliminar la esa responsabilidad, porque es condicionar a que el señor Achá no pueda salir de celdas judiciales.

“Si conocen el ambiente, es un ambiente de 3×3, donde existen varias personas, no se puede tener ni siquiera un acceso irrestricto al baño. O sea son condiciones que a cualquier persona no solo incomoda, sino ya son inhumanas”, afirmó.

Erbol / La Paz