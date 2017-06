Fabio Zambrana denuncia que es amenazado de muerte tras su campaña contra la “TV basura”

El cantautor, músico boliviano y fundador de la banda ya disuelta Azul Azul, Fabio Zambrana, denunció hoy amenazas de muerte después que lanzara una campaña contra lo que él llamó la “televisión que destruye”, en alusión al programa de espectáculo Divinas & Famosos al que acusó de acosarlo por más de un año.

Fabio Zambrana denuncia que es amenazado de muerte tras su campaña contra la ‘televisión que destruye’

Zambrana lanzó el lunes último una campaña contra lo que denomina “TV basura”, en referencia a programas de chismes que afectan la vida de las personas y promueven el acoso.

El cantautor, músico boliviano y fundador de la banda ya disuelta Azul Azul, Fabio Zambrana, denunció este viernes amenazas de muerte después que lanzara una campaña contra lo que él llamó la “televisión que destruye”, en alusión al programa de espectáculo Divinas & Famosos al que acusó de acosarlo por más de un año.

“A mí me han amenazado de muerte coincidentemente después de todas estas denuncias, no digo que las amenazas de muerte vienen de este canal pero es mucha coincidencia que las amenazas vengan cuando hago este reclamo. Hay personas que me están apoyando y que también están recibiendo amenazas de muerte”, denunció Zambrana al programa La Tarde de Erbol.

Zambrana lanzó el lunes último una campaña contra la “TV basura”, en referencia a programas de chismes que afectan la vida de las personas y promueven el acoso. La campaña, que se denomina “Construir, no destruir” y que plantea “un mundo libre de programas de TV que destruyen”, fue anunciada mediante un mensaje en la red social Facebook, en el que el cantante cruceño dijo que su cruzada será “de por vida”.

“Pienso que esta gente que amenaza de muerte y destruye vidas juega muy bien con lo que yo llamo los odiadores. ¿A que llamó yo odiadores? a ese grupo de gente que vive en la oscuridad y tiene perfiles en Facebook falsos desde donde envían mensajes. Estos odiadores van como en grupo y atacan a las personas que se defienden. Es increíble que la gente tenga temor de que sus nombres aparezcan en estos programas, pero este programa (en especial) se topó con alguien que no tiene miedo a la muerte”, remarcó el artista.

Zambrana logró reunir 15.000 firmas que piden el cierre del programa cruceño Divinas & Famosos que se emite por Gigavisión, las mismas que serán puestas a consideración de autoridades de Santa Cruz la próxima semana en una serie de reuniones, adelantó el cantautor.

“Hablar de una regulación de los medios no me corresponde. Tengo una relación de 21 años con los medios de comunicación. A mí las preguntas complicadas no me molestan. No tengo problemas con los medios (…) Este programa no respeta nada, sentimientos, nada. Mi postura va a ser eso, cerrar ese programa que destruye vidas”, prosiguió.

El artista dijo que espera también reunirse con la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, y que sí el problema se hace mayúsculo solicitar una audiencia con el mismo presidente Evo Morales.

“Pienso que la vía sería primero hablar con autoridades en Santa Cruz y luego con la Ministra, y si es necesario pedir una audiencia con el Presidente”, indicó. (16/06/2017)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz