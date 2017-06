Fejuve confirma paro para el 12 y 13 de junio en La Paz; Alcaldía ve intereses políticos del MAS

La Federación de Juntas Vecinales de La Paz dirigida por el masista Jesús Vera ratificó el paro y bloqueo de calles en procura de anular la Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial. El Concejo Municipal se abrió a explicar en una cita los alcances de la normativa.

El viernes, el presidente del ente deliberante, Pedro Susz, invocó al sector que propicia las medidas de presión asumir otras acciones alternativas a fin de conocer a cabalidad los alcances de la norma edil.

Jesús Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz. Foto: Pedro Laguna – archivo

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz dirigida por Jesús Vera ratificó el paro y bloqueos de calles para el 12 y 13 de junio en procura de anular la Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial. El Concejo Municipal se abrió a explicar en una cita los alcances de la normativa.

“La población está saliendo a movilizarse y esperemos que el Alcalde retroceda porque el lunes (12) vamos a estar en las movilizaciones y el martes (13), una vez hecha la movilización, de los macrodistritos vamos a bajar en marcha hasta la Alcaldía y nos vamos a sentar en la puerta hasta que el alcalde anule esta normativa”, anunció Vera a la emisora Estatal Patria Nueva.

El alcalde Luis Revilla promulgó en abril la Ley Municipal 233 que regula las construcciones en la sede de gobierno. La municipalidad asegura que la normativa tiene un carácter preventivo y pretende evitar los avasallamientos y loteamientos.

Tras esa medida, los vecinos de la Fejuve de Vera denunciaron un intento de violación de la propiedad privada con elevadas multas retroactivas y demolición de los inmuebles, algo que negó la Alcaldía.

En ese ínterin, protagonizaron cercos al Palacio Consistorial y un bloqueo de rutas de acceso a La Paz el 29 de mayo.

Ante eso, el Concejo aprobó la norma complementaria 240 que establece la ampliación del plazo para la reglamentación de la Ley 233 a 180 días, incorpora de forma expresa que esta norma no es retroactiva y diferencia el carácter social y económico de las construcciones.

El viernes, el presidente del ente deliberante, Pedro Susz, invocó al sector que propicia las medidas de presión asumir otras acciones alternativas a fin de conocer a cabalidad los alcances de la norma edil.

“Quisiera invocar a quienes están nuevamente convocando a estos bloqueos que afectan a estudiantes, trabajadores, transportistas, en fin, a toda la comunidad que puedan llevar otro tipo de iniciativas por ejemplo pedir una audiencia pública al Concejo Municipal”, declaró Susz, reportó AMN.

Pese a la convocatoria, Vera no modificó su versión inicial y advirtió que si Revilla no deroga la ley edil “la población va a pedir su renuncia y de los concejales de La Paz porque ya no vamos permitir que sigan lastimando la economía de los paceños”. (05/06/2017)

Chacón denuncia intereses políticos detrás de paros anunciados por la Fejuve

La concejala aclaró que la ley no será promulgada y por tanto no entrará en vigencia en tanto no se aprueben los reglamentos y un requisito establecido como es el proceso participativo con las organizaciones de vecinos.

Bloqueo de vecinos en La Paz en contra de la Ley 233. Foto: Radio Líder

La Paz, ANF.- La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, liderada por Jesús Vera, se mueve por sus propios intereses políticos y confunde a la población con movilizaciones que perjudican a la ciudadanía en su conjunto, denunció la concejala Cecilia Chacón.

“Jesús Vera está confundiendo intereses políticos. Aquí lo podemos ver en actos del MAS, con el puño en alto, está pensando que aquí está direccionando sus intereses políticos y manipulando la información, distorsionando para confundir a los vecinos y organizar paros contra el municipio, perjudicando a la ciudadanía en su conjunto”, manifestó.

Chacón hizo sus declaraciones tras conocerse que la Fejuve anunciara movilizaciones con bloqueos de calles y puentes, los días lunes 12 y martes 13 de junio, en busca de la anulación de la Ley Municipal de Fiscalización Técnica Territorial 233.

Además, recalcó que la Alcaldía tiene la plena predisposición de trabajar con los vecinos pero no así con dirigentes que tienen intereses políticos partidarios contrarios a la comuna.

Según el boletín de prensa, la disposición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) es que la Ley 233 no sea promulgada sin antes ser socializada con los vecinos y profesionales de la materia con la finalidad de aclarar las dudas que se tengan al respecto.

“La Ley no va a entrar en vigencia hasta que no se aprueben los reglamentos y un requisito establecido para esto en la ley 240, es que sea un proceso participativo con las organizaciones de vecinos, con las organizaciones de profesionales y otros entes competentes en la materia”, expresó.

Desde la Alcaldía se recalcó que la ley no es retroactiva y busca sancionar a loteadores y vecinos que falsean información para evadir impuestos.