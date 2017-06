Fejuve La Paz convocará a gremialistas y choferes para protestar contra Ley de Fiscalización

El presidente de la Fejuve, Jesús Vera durante su intervención el foro. Foto: ANF

La Paz, 7 de junio (ANF).- En un debate público organizado por la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) dirigida por Jesús Vera, la brigada parlamentaria y el Comité Pro Cívico, se determinó convocar a los gremialistas y a la Federación de Choferes 1 de Mayo, además de los municipios de Palca, Achocalla, Mecapaca y El Alto, para masificar el paro y bloqueo previsto para los días 12 y 13 junio en demanda de la anulación de la Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial.

El representante del Comité Pro Cívico de La Paz, Clemente Gutiérrez, aseguró que la norma aprobada por el alcalde Luis Revilla en abril es una “amenaza latente” por establecer multas retroactivas y demoliciones de aquellas viviendas que no cuenten con planimetrías. Sostuvo que es “importante salir a las calles” para defender sus derechos.

“Se ha pedido que se anule esa norma y como no escucha (el alcalde) vamos a enviar desde la Fejuve y el Comité cartas a los choferes, a los comerciantes para que nos acompañen en esta lucha del 12 y 13 de junio, también a los municipios de Palca, El Alto, Mecapaca y Achocalla para paralizar y cercar La Paz esos días de marcha”, indicó.

Por su parte, el presidente de la brigada paceña, Basilio Huanca, dijo que la brigada parlamentaria analizará el tema y determinará acciones para defender los intereses de los paceños. Además criticó que el alcalde Revilla no se haya presentado al debate, lo que muestra “una mala señal”.

“La brigada parlamentaria, senadores y diputados vamos a determinar acciones para defender los intereses del pueblo. Vamos evaluar la situación porque no se pueden implementar así por así las multas. Su ausencia ha demostrado que oculta algo y eso es una mala señal para el pueblo”, aseveró.

El representante de la Fejuve, Jesús Vera, en su intervención, ratificó el paro de 48 horas para la próxima semana y advirtió que en caso de que la comuna no anule la norma se pedirá la revocatoria del ejecutivo edil.

“La población se va a movilizar para defender sus intereses, para defender sus casas. Porque nadie les ha regalado sus propiedades y no es posible que el Alcalde venga y quiera multarnos de todo y nada solo para mantener a sus funcionarios, él dice que esta ley es sólo para loteadores cuando él es el primer loteador”, indicó.

Temen demoliciones

Juana Angulo, vecina de Cotahuma, dijo que desde que se promulgó la ley en abril no puede dormir tranquila porque teme que la comuna demuela su propiedad de dos pisos que tiene en esa zona.

“No entiendo cómo nuestro alcalde puede atentar de esa forma contra nosotros. Yo soy de la tercera edad y no he sacado en su tiempo los papeles por falta de plata y ahora con esta ley me lo van a demoler y de paso me van a sacar multa. Me voy a quedar en la calle, por eso quiero que se anule esa maldita ley”, reclamó.

Otro vecino de Alto Vino Tinto, Julio Huanca, indicó que en su barrio las autorizaciones de construcción solo permiten edificar de dos a tres plantas, sin embargo hay propiedades de más cinco pisos que ahora se verán afectados.

“El alcalde dice que la ley es solo para loteadores, pero cuando se le invita para que aclare esa norma, no viene y eso nos asusta más. Cómo podemos estar seguros de que no nos va afectar. Los más pobres vamos a ser los más afectados. Si se aplica (la ley) toda mi zona va desaparecer”, agregó.

Otra vecina que no quiso identificarse dijo que los más preocupados son los habitante de las laderas, ya que en su mayoría no cuentan con planimetrías ni permisos de construcción por lo que temen quedarse sin hogar.

“El terreno nadie nos ha regalado, hemos trabajado años para tener una casita y no es posible que ahora quieran demoler. Porque no se preocupan primero si tenemos agua, alcantarillado o si vivimos bien. Ellos solo saben cobrar impuestos, multarnos”, reclamó.

Entretanto el concejal de SOL.Bo, Fabián Siñani, explicó que el alcalde Luis Revilla no se presentó al evento porque no hubo coordinación con los organizadores.

“Para empezar se trata de un foro al que puede o no asistirse. Además no ha sido organizado ni coordinado con el Alcalde que tiene una agenda. En el municipio hay voluntad para ampliar la información sobre la Ley 233, pero esto debe ser coordinado de manera responsable. (…) Este evento ha sido político partidario”, señaló.

La municipalidad asegura que la normativa tiene un carácter preventivo y pretende evitar los avasallamientos y loteamientos.

/MLA/FC/

Fuente: noticiasfides.com