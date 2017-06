Foto sí, multa no

El Gobierno Municipal de Santa Cruz decidió cambiarle el nombre a la “Ley de Fotomultas”, que a partir de ahora se llamará 'Ley para Infractores Viales'. La determinación surgió a raíz de la presión de los transportistas, que al parecer no tienen ningún inconvenientes en que les saquen fotos (no tienen imagen qué cuidar), pero se resisten a pagar multa, algo en lo que tienen el respaldo de los señores de Tránsito cuya intención es seguir monopolizando el caos del tráfico y su particular modo de aplicar los códigos y artículos, cada vez más inflados. En otras palabras, si no hay multa, será en vano invertir en costosos sistemas de vigilancia electrónica. Cuando no se afecta el bolsillo, lamentablemente el ciudadano boliviano no aprende buenos modales y tampoco cambia su forma de conducirse en las calles. En este caso, es mejor (y más barato) mantener aquella fórmula de pegar grandes carteles con la palabra “infractor” en los parabrisas de los vehículos. A no ser que la Alcaldía se haya adelantado a comprar todo el arsenal electrónico que a esta altura será tan inservible como los famosos drones.

Fuente: eldia.com.bo