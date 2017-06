Freddy Tellez: “Tengo temor, todos los que se opusieron a Peredo y Rocha están presos”

Freddy Tellez secretario general de la liga de Fútbol Profesional Boliviano (FBF) en entrevista en el programa No Mentirás de la red PAT se refirió a las acusaciones vertidas por Marco Peredo en ese mismo programa el día anterior.

Tellez aseguró que Marco Peredo más allá de hacer estas denuncias, estos “berrinches”, debería ir a las autoridades correspondiente a denunciar.

Freddy Tellez aseguró estar dispuesto a someterse a un detector de mentiras ya que el tema de los sponsor publicitario, no es ningún delito y que en este caso Salki como empresa no solo patrocina a The Strongest si no también a San José y Ciclón entre otros.

El fútbol no nos da plata, nos das prestigio fue la afirmación de Tellez al referirse a los comentarios que se han generado después de las declaraciones de Marco Peredo y que además no hay en la liga ningún contrato lesivo al Estado y él lo sabe porque estuvo trabajando con él.

Tellez a demás justificó el tema de los sponsor y que para el más alla de ir a un detector de mentira, lo que tiene que hacer es la denuncia correspondiente ya que él como autoridad conocía todo y puede ser demandado de cómplice.

“Los sponsor publicitarios, no están prohibidos ni son un delito” declaró Freddy Tellez, además de asegurar que en muchos años su club no ocupo cargos en la federación de trabajadores.

Por otro lado también Tellez desvirtuó la compra de votos diciendo que el proceso eleccionario fue en diciembre y que un para de meses después recién se vio en el caso de su club el tema de publicidad, lo que se concretó recién en los meses de febrero y abril.

“Supongo que los mismos pasos con los demás clubes, así que no había como chantajear o comprar votos con esto”, señaló. Lamentable que el señor Peredo vaya hasta la Conmebol a denunciar a un sponsor.

No era la forma lo hecho por Marco Peredo aseguró Freddy ya que si el tenía algo que decirnos el debió primero hablar con nosotros y preguntarnos y si estaba tan molesto porque no nos denunció.

Finalmente Freddy Tellez aseguró que teme ir preso ya que todos los que se han opuesto a Marco Peredo o Cliver Rocha están presos.

Fuente: No Mentirás, Red PAT