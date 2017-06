Galindo denuncia que impidieron su ingreso a conferencia en la Alcaldía y la comuna niega restricción

Posted by Maria Galindo on Monday, June 19, 2017

“No se puede hablar de una restricción a la información a alguien que un día se presenta como activista y luego, como lo ocurrido el lunes, lo hace como periodista”, informó la Directora de Comunicación de la Alcaldía.

Activista María Galindo. Foto: Captura de pantalla

La Paz, 22 de junio (ANF).- La activista de Mujeres Creando, María Galindo, denunció que el pasado lunes fue impedida de realizar una cobertura informativa en la Alcaldía de La Paz y la Dirección de Comunicación de la comuna aseguró que no aplica restricción alguna al acceso a la información.

“Lo sufrido por mi persona el día lunes en la conferencia de prensa del director de Tributación Municipal, cuando se me impidió el acceso a la conferencia de prensa habiendo mostrado el carnet de identidad y el credencial de la radio, no es una anécdota. Estuve allí más de dos horas porque simplemente no me resigné a ser maltratada. No fue el director de Tributación quien dio la orden; es más, él mismo me llamó para aclararme que no estaba informado y que no tenía nada que ver con el incidente, al punto que estará en la radio para una barricada este jueves”, dijo Galindo en su columna de opinión en el periódico Página Siete.

Agregó que durante más de dos horas estuvo en las puertas del despacho del alcalde, Luis Revilla, aprovechando la “excelente acústica” de ese rincón para hacerse escuchar.

Luego “me mandaron más de 10 guardias municipales para amedrentarme y no me retiré del lugar hasta conseguir la cita con el funcionario a cuya conferencia de prensa había intentado asistir”, sostuvo.

Responsabilizó por ese hecho a la directora de Comunicación de la Alcaldía, Beatriz Cahuasa. Sin embargo, la aludida, a través de su cuenta en Facebook, afirmó que todos los periodistas tienen acceso a la información.

“Aclarar categóricamente que la Alcaldía no aplica restricción alguna para las coberturas y gestiones de medios a los colegas, sea cual sea el medio al que pertenecen enmarcados en el respeto al derecho de acceso a la información”, remarcó.

Aunque más adelante también señaló que Galindo no fue invitada de forma directa a la conferencia de prensa porque no se encuentra registrada en la Dirección de Comunicación del GAMLP como periodista asignada a esa fuente informativa. “Lo que no quiere decir que no era libre de asistir”, acotó.

Por tanto “no se puede hablar de una restricción a la información a alguien que un día se presenta como activista y luego, como lo ocurrido el lunes, lo hace como periodista. (…) Dejar en claro, que el procedimiento realizado por la señora Galindo no fue el correcto, ya que ni bien subió al segundo piso ella se exasperó y golpeó puertas y ventanas de nuestras instalaciones. La Policía y la Guardia Municipal llegaron hasta el lugar ante el riesgo de que se produjeran alteraciones al orden”, sostuvo.