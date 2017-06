Gas: cambian las reglas

Contrato. Ven que Petrobras ya no tendrá el monopolio del contrato con Bolivia.

En el 2019 vence el contrato de venta de gas boliviano hacia Brasil, para ello el Gobierno ha tenido acercamientos con el vecino país, buscando definir volúmenes, que permitirán a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) explorar mercados brasileños privados. De acuerdo a los analistas expertos en hidrocarburos, ven que las negociaciones tendrán un escenario diferente, esto tomando en cuenta que Petrobras ya no tendrá el monopolio del contrato y tocará negociar con empresas privadas interesados en comprar gas boliviano.

Empresas privadas de Brasil serán las que negociarán. Edmar Luiz Fagundes de Almeida, director del Grupo de Economía de la Energía del Instituto de Economía de la Universidad de Río de Janeiro, manifestó que a partir del nuevo escenario de reformas se vislumbra un sector con más actores privados que van a pelear por espacios en el mercado de gas. “Petrobras tendrá un rol más empresarial y menos estratégico y por su lado, el Gobierno central tendrá un rol menos preponderante en las negociaciones del comercio internacional de gas”, destacó el experto. Sin embargo agregó que Petrobras y Brasil tienen enormes potencialidades con el Presal y por otro lado, seguirá importando GNL.

Oportunidades y retos para Bolivia. Entre la oportunidades que tiene el país, el experto señaló que hay mercado para el gas boliviano en Brasil, la cuestión es cuánto mercado y en qué condiciones, por lo que Bolivia tiene que buscar su estrategia para el nuevo escenario de competencia del mercado de gas brasileño, ya que las condiciones no son las mismas que antes. “Yo no sé que va pasar en Brasil, si el Gobierno actual continuará o no, pero lo que puedo decir es que Bolivia no puede esperar a ver lo que pase”, dijo.

Entre los retos que tiene Bolivia para esta nuevas negociaciones, debe tomar en cuenta la evolución de la oferta brasileña y del comportamiento de la demanda, la estrategias comerciales de nuevos players o jugadores y la evolución de la regulación del gas natural. “El gobierno federal va jugar un rol menos político en las negociaciones con Bolivia”, aseveró.

Bolivia debe garantizar el gas que dispone. Décio Odone, el director General de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles del Brasil (ANP), fue entrevistado por la revista Petróleo & Gas, donde señala que han cambiado el contexto para un nuevo contrato; a diferencia del primer contrato, en el que se firmará, Petrobras no será el único cliente, habrá otros. Pero antes, lo importante es que Bolivia demuestre que tiene las suficientes reservas. “Petrobras declara que deberá comprar parte de los volúmenes, dejando que otros interesados también participen en la compra y transporte del gas boliviano. Si ese escenario se configura, creo que los volúmenes totales deberán ser una composición de lo que venga a comprar Petrobras y los otros interesados, posiblemente compañía distribuidora de gas en los estados brasileños”, indicó Odone.

Contratos a corto plazo. Por su parte, Álvaro Ríos, director de Gas Energy Latin America, dijo que lo que se viene para a partir del 2019 son contratos a corto plazo y no así a largo plazo como se lo hacía antes, esto porque la coyuntura del suministro de gas es diferente. “Las empresas tienden a firmar un contrato a corto plazo por la predictibilidad de que el día de mañana aparezca un nuevo gas en Brasil que sea más económico, entonces ellos van a poder renegociar el contrato”, explicó Ríos, por lo que agregó que es más complicado negociar este tipo de contratos a corto plazo que un contrato firme de mayor duración.

Regina Ortiz Flores rortiz@eldia.com.boFuente: eldia.com.bo