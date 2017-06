Gerente de la CNS al Vice: los recursos “no están durmiendo” y se ejecutarán en 5 años

El Colegio Médico de La Paz apuntó al Gobierno como el primer responsable de que la seguridad social no invierta los recursos para mejorar el servicio en beneficio de la población.

Gerente de la CNS dice que los recursos “no están durmiendo” y se ejecutarán en 5 años

El gerente de la CNS, Juan Carlos Meneses (izq.) junto a otro funcionario. Foto: ANF

La Paz, 8 de junio (ANF).- El gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses, informó este jueves que los recursos económicos acumulados en la seguridad social “no están durmiendo” en bancos y cajas, aseguró que ese dinero ya está comprometido para la realización de diferentes proyectos, que mejorarán la atención de los asegurados, y se ejecutarán en los próximo cinco años.

“Respecto a lo que ha manifestado el Vicepresidente (Álvaro García Linera) de que tenemos recursos en bancos y cajas, primero la CNS cada año tiene un ingreso de Bs 5 mil millones y el gasto corriente anual es de Bs 4 mil millones y los un mil millones (restantes) no se los puede ejecutar de manera inmediata, tiene que haber una programación. Pero el dinero ya está comprometido para proyectos”, afirmó a ANF.

El dinero acumulado desde la creación de las cajas de salud en 1956 asciende a más de 1.000 millones de dólares, según reveló el miércoles el vicepresidente Álvaro García Linera, quién deploró la falta de inversión para mejorar la atención de los asegurados, empero Meneses aclaró que esos recursos ya están destinados a proyectos como el equipamiento de hospitales, policonsultorios y centros oftalmológicos que se tienen a nivel nacional.

“Esos recursos están comprometidos no es que estén durmiendo y la institución va a comenzar a ejecutar el dinero que se tienen en cajas y bancos durante los próximos cinco años”, remarcó.

Colegio Médico

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que el primer responsable para que las cajas de salud no ejecuten sus recursos es el Gobierno por designar gerentes “ineficientes”.

“Cuando se habla de los fondos que hay en la seguridad social, informarle al Vicepresidente que no se invierte el dinero porque ellos, el Ministerio de Salud, ponen a gente de su partido, ineficientes, por lo tanto son ellos los que están destruyendo la seguridad social. La población sabe que los médicos no ponen a los gerentes de las cajas. Ellos son los únicos responsables porque han puesto a gerentes como (Javier) Bustillo, (Mario) Aramayo, (Juan Alfredo) Jordán y ahora Meneses que no son nada técnicos”, agregó.