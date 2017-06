Gigantes tecnológicos piden a Trump no salir del Acuerdo de París

El mandatario anunciará hoy su decisión sobre la permanencia o salida de Estados Unidos del acuerdo ambiental.

Las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Apple, Facebook, Google y HP, así como compañías de otros sectores le pidieron al presidente Donald Trump no sacar al país del Acuerdo de París, el cual busca combatir el cambio climático.

El mandatario estadounidense anunciará este jueves su decisión sobre la permanencia o salida del pacto ambiental, con el cual las naciones firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones contaminantes para contener el calentamiento global.

La postura escéptica de Trump hacia el fenómeno climática y su impulso a los combustibles fósiles, además de la dilación para ratificar el Acuerdo, han despertado los temores de que el presidente sacará al país del pacto.

Entre las empresas firmantes de un desplegado publicado en los principales diarios estadounidenses se encuentran Adobe, Apple, Facebook, Gap, Google, HP, Intel, Levi’s, Microsoft y Unilever.

Our latest @nytimes ad explains how continued US participation in the #ParisAgreement benefits US businesses and the US economy. pic.twitter.com/a2CFvl1zrT

