Gobierno a Camiri: no se puede dialogar “un golpe de estado”

Gobierno dice que en Camiri no se puede dialogar “un golpe de estado”

El pueblo camireño y los cívicos se reunieron ayer en la plaza principal para tomar determinaciones. Foto El Día

La Paz, 12 jun (ABI).- El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo el lunes que no se puede dialogar “un golpe de estado”, en referencia al pedido de renuncia del alcalde de Camiri, departamento de Santa Cruz, Franz Valdez, y de los concejales de ese municipio.

Ayer, un cabildo de las instituciones de Camiri determinó mantener el pedido de renuncia de las autoridades ediles, aunque de momento no volverán al bloqueo.

La Policía desbloqueó la ruta hacia Yacuiba la noche del sábado, tras duros enfrentamientos con los pobladores que se resistían en el puente que está ubicado sobre el río Parapetí.

El control de la vía fue total a partir de la medianoche y se realizó una limpieza, porque los manifestantes dejaron clavos y vidrios sobre el asfalto.

Quiroga indicó que las vías en esa región están expeditas y un contingente policial se mantiene en el lugar para garantizar la libre transitabilidad, aunque sin ingresar al municipio para evitar “enfrentamientos”.

“Lamentamos que se politicen las aspiraciones de un cierto sector de Camiri, lo que piden no tiene respaldo legal, uno no puede sentarse a dialogar algo que no tiene respaldo legal, destituir a una autoridad legalmente constituida no puede ser sometido a medida de presión”, dijo en entrevista con la red PAT.

Las instituciones de Camiri alegan la falta de obras y hechos de corrupción para exigir la salida del alcalde y los concejales.

El viceministro manifestó que por la ruta Santa Cruz – Camiri – Yacuiba pasa “toda la economía de Santa Cruz hacia el sur”, por lo que es importante que se encuentre expedita.

Cabildo de Camiri decide mantener paro cívico hasta que renuncien el alcalde y concejales

Santa Cruz, 12 jun (ABI).- Un cabildo de instituciones de Camiri que se llevó a cabo la noche del domingo decidió mantener el paro cívico hasta lograr la renuncia del alcalde Franz Valdez y los concejales de ese municipio, además, de suspender momentáneamente los bloqueos de caminos.

“Fueron cinco los puntos que se aprobaron ya que además de pedir la salida de las autoridades ediles se decidió mantener el paro cívico, declarar desobediencia civil y exigir una comisión para realizar una auditoría de los últimos diez años en la población”, explicó la presidenta del Comité Cívico, Mariselva Peña, citada por El Deber.

Del cabildo participaron los maestros rurales, universitarios, gremialistas, representantes de la capitanía Kaami y otros, quienes en sus alocuciones también exigieron la liberación de más de 30 personas detenidas durante el desbloqueo del pasado sábado en la noche.