Gobierno socializa proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena en 48 municipios de La Paz

La Paz, 7 jun (ABI).- El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras socializó proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena en 48 municipios del departamento de La Paz, informaron el miércoles fuentes institucionales.

El director del Fondo de Desarrollo Indígena, Braulio Yucra, dijo que en la socialización participaron autoridades municipales y de los pueblos indígenas originario/campesinos/agrarios de los 48 municipios.

“Esta vez no podemos volver a equivocarnos planteando proyectos que en el tiempo no sean sostenibles; por lo tanto, los recursos que vayamos a gestionar no podemos malgastarlos, los proyectos que vayan a plantear tiene que ser de impacto y de beneficio para los pobladores”, explicó, citado en un boletín de prensa.

Yucra detalló que los proyectos que se financiarán tienen que tener vocación productiva: sistemas de riego, puentes, maquinarias y equipos para la producción agrícola.

El Fondo de Desarrollo Indígena gestiona, financia, ejecuta de manera directa y fiscaliza programas y proyectos para el desarrollo productivo de los pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas del país.

