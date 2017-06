Gobierno tiene otra interpretación de la encuesta de Página Siete

Página Siete publicó los resultados de una encuesta que abordó, entre otros temas, la confianza hacia el presidente Evo Morales y la calificación a su gestión.

En conferencia de prensa, la ministra de Comunicación, Gisela López, cuestionó la interpretación de la encuesta que Página Siete difundió ayer sobre la confianza de la población hacia el presidente Evo Morales y la aprobación de la gestión de gobierno. Dijo que la interpretación fue “errónea” e hizo otra sobre los resultados.

La encuesta fue realizada a 800 personas en 41 municipios de Bolivia, entre ciudades capitales, El Alto y ciudades intermedias, del 13 al 17 de mayo de 2017 por la empresa Mercados y Muestras para Página Siete.

¿Cuánta confianza tiene usted en Evo Morales, mucha confianza, algo de confianza, poca confianza, nada de confianza? Y ¿Cómo califica la gestión de Evo Morales como Presidente del país, como muy buena, buena, mala, muy mala? Fueron las dos preguntas cuya interpretación fue objetada por López.

Respecto a la confianza que se tiene en el Mandatario, la encuesta arroja que el 7% tiene mucha confianza; 28% algo de confianza; 31% algo de confianza, 17% nada de confianza, 15% no confía ni desconfía y 1% que no sabe o no responde.

A criterio de la Ministra de Comunicación, quien aseguró tener años de experiencia en el análisis, lectura e interpretación de encuestas, se debe hacer una sumatoria de quienes expresaron algún nivel de confianza, obteniendo como resultado un 66% de confianza en el Presidente, agregando que si a este resultado se le suma el consolidado rural promedio de apoyo a Morales se tendría un 10% más, que haría un total 76%. El periódico Página Siete comparó los resultados obtenidos con al menos cuatro encuestas anteriores. Sólo en este año, la encuesta de enero presentó los siguientes resultados: 21% mucha confianza en Morales, 51% poca confianza y 26% nada de confianza y en la encuesta de marzo los resultados fueron: 16% mucha confianza; el 54% poca confianza y 29% nada de confianza. También puede leer: Encuesta: la gestión presidencial de Evo oscila entre regular y buena Sobre la calificación de la gestión de Gobierno, el 5% de los encuestados indica que la gestión del Presidente es muy buena, 25% muy buena, 48% regular, 15% mala, 7% muy mala y 1% no sabe o no responde. López explicó que respecto a estos resultados se debe sumar a la calificación positiva el resultado de aprobación regular, teniendo un resultado favorable de 78%. Sobre la base de la comparación con otras encuestas, Página Siete indicó que la calificación de la gestión presidencial oscila entre regular y buena. La encuesta de enero señala que la gestión de gobierno tiene 41% de calificación excelente, buena y muy buena, 39% regular y 19% mala, muy mala y pésima. La encuesta de marzo presentó los siguientes resultados: 32% de calificación excelente, buena y muy buena; 44% regular y 23% mala, muy mala y pésima. Opositores rechazan inclusión de Evo en encuestas sobre intención de voto La diputada opositora Fernanda San Martín expresó hoy su desacuerdo en la inclusión del presidente Morales en las encuestas sobre la intención de voto indicando que el jefe de Estado no se encuentra habilitado para los siguientes comicios. Este fin de semana, Página Siete también publicó una encuesta en cuyos resultados Evo Morales no logra superar el 30% de la intención de voto, si éste fuera candidato electoral, aunque aún se mantiene como favorito, seguido del expresidente Carlos Mesa quien acapara el 21% de apoyo si se postulará para ocupar la silla presidencial. También puede leer: Encuesta: Evo no supera el 30% de apoyo y arriesga un balotaje con Mesa Según un comunicado de prensa de Demócratas, la legisladora indicó que la ciudadanía está a favor de la unión de oposición, pero que no quiere una unión electoral y sin principios. “La población está esperando una oposición que presente un proyecto de país, una propuesta real que nos saque del supuesto proceso de cambio que sólo fue más de lo mismo y que exista un claro desprendimiento de los egos e intereses personales de los diferentes líderes”, dijo. Fuente: paginasiete.bo