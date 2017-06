Hablamos con el hacker que recaudó 25 millones en solo 15 minutos

Para conseguir su objetivo, sin embargo, Aragon pretende crear una jurisdicción descentralizada, algo que parece un contrasentido. “Internet no tiene leyes, no tiene una regulación, y para eso sacamos AragonNetwork, que soluciona los principales obstáculos a la creación de organizaciones descentralizadas: la actualización, el arbitraje descentralizado y las disputas humanas”. La idea es que puedas operar como una empresa tradicional pero con todas las ventajas del pensamiento open source (código abierto). “En Aragon, Donald Trump no se podrá levantar cabreado por la mañana y decir ‘voy a imprimir más monedas’ o ‘voy a subir los impuestos'”, ejemplifica Luis.