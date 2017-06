Helen Mirren: “Ahora vivimos en un mundo de diversidad total”

La actriz británica habla de la importancia de que las firmas de belleza incluyan a mujeres de todas las edades, razas y religiones. Ella se convirtió en 2014 en imagen de L’Oréal con 69 años

En 2014 cuando Helen Mirren tenía 69 años firmó su primer contrato con una marca de cosmética. La actriz se convirtió en rostro de L’Oréal, un puesto que en el pasado habían ocupado modelos y actrices de todas las edades como: Karlie Kloss, Inès de la Fressange y Jane Fonda.

“Era una cuestión de tiempo”, pensó cuando le ofrecieron el proyecto. “Al menos había ocurrido un cambio –en la industria de la moda–. Me refiero a lo referente a la edad y belleza, y también a la diversidad”, dijo la ganadora de un Oscar por La reina en 2006 este martes durante una charla en el festival de Cannes Lions Festival of Creativity.

La británica también recordó la década de los setenta cuando vivía junto al reconocido fotógrafo de modas James Wedge y él no podía poner en la portada de una revista a una modelo negra. “Ahora, finalmente, esto ha terminado. Es genial ver a mujeres maduras, de diferentes religiones. Ahora vivimos en un mundo de diversidad total”, añadió la actriz que más veces ha interpretado a la reina Isabel II.

Mirren admitió que sigue teniendo inseguridades. “En el momento en que no estoy trabajando me atacan momentos de inseguridad (…) Es como un gusano en el cerebro. No creo que ninguno de nosotros esté absolutamente libre de las inseguridades”, reconoció la intérprete. La charla se realizó con motivo del lanzamiento de la iniciativa “All Worth It”, una campaña que busca que los jóvenes tengan más confianza en sí mismos. El programa busca beneficiar a más de 10.000 jóvenes que aprenderán a hablar en público entre otras cosas.

A sus 71 años, la actriz no tiene intención de retirarse y, prueba de ello, es que también este martes ha sido homenajeada en el Festival de Televisión de Montecarlo. Mirren ha recibido, de manos del príncipe Alberto de Mónaco, el galardón “Ninfa de Cristal” por su trayectoria y contribución destacada al mundo de la televisión.

Fuente: elpais.com