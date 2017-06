Insinuaciones de corrupción

José Luis Bolívar Aparicio*

Al tiempo que el nuevo Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos todavía no había siquiera sentido el gusto que deja el poder en sus labios luego de la juramentación que le tomaron tras la renuncia de Achá, el dignatario de los bolivianos, don Evo Morales Ayma, se mandaba un discurso lleno de rabia, con una acusación por lo menos inquietante y que llama a la reflexión, pues en la lógica de cualquier pensante, hay muchos pernos sin tuerca flotando en el aire y demasiadas roscas que se deberían apretar para hacer un análisis incluso flojito.

Los puntos de vista del hermano Evo difieren tanto de los míos, que me hacen creer que estamos en universos paralelos tan distantes como el infinito visto desde el punto de fuga.

Resulta para empezar que en Yacimientos no existe corrupción y que si algo se ha averiguado últimamente ha sido gracias a la Unidad de Transparencia y que como no hubo la compra, no hay daño alguno al Estado y casi casi, acá no pasó absolutamente nada.

Alguien muy caritativo en su entorno tiene que llamar urgentemente al mandatario a la reflexión, y pedirle a su entorno que por favor que dejen de engañarlo, que de esa manera dejará de engañarse a sí mismo y por tanto evitará así lo peor, que es creer que nos puede engañar a todos con afirmaciones tan fuera de foco.

Tiene que haber cerca de don Evo, algún boliviano con un poco de sentido común que primero le indique que el caso taladros salió a luz pública gracias a una investigación del Senador Oscar Ortiz, quien puso a todos la alerta de un sobreprecio que ya de inicio se estimaba superior a los cuarenta millones de dólares.

Es verdad que la frase millón de dólares ha sido tan, pero tan mencionada por este gobierno, que es a todas luces una expresión sumamente devaluada. Cuando se discursa sobre esta cantidad de siete cifras, da la impresión que se comenta sobre una carga de papas o un taque de coca, y para muchos nuevos gamonales puede que así sea, pero para los erarios de una nación que, comparada con sus vecinos continentales, sigue ocupando los últimos lugares de desarrollo humano y otros parecidos en lo económico (que poco tienen que ver con el crecimiento en sí), sigue siendo el dato representativo de una gran cantidad de dinero que no puede soslayarse de por sí, aunque para muchos discursantes sea sólo un guarismo trillado.

Con cuarenta millones de dólares, se podrían construir por lo menos 3 hospitales de tercer nivel debidamente equipados, comprar por lo menos 5 instalaciones completas para el tratamiento del cáncer con los últimos avances científicos o hasta 450 máquinas de hemodiálisis para que ningún enfermo renal más en el país haga nuevamente cola esperando atención.

40 miles de miles de dólares no pueden ser llamados micro corrupción, y mucho menos acusar a la oposición o la prensa de derecha de aprovecharse de cosas como esta suma para querer hacer quedar mal a Yacimientos con el afán de destruirla, cuando incluso pecando de miopía política el presidente sabe perfectamente que los únicos que están asesinando a YPFB por dentro son los políticos que no dejan que la empresa tenga un funcionamiento orgánico institucional.

Son 12 años y contando de gobierno masista, de los cuales 7, Evo Morales y compañía tienen más de los dos tercios necesarios en el Órgano Legislativo, para cumplir con la Constitución y de esa forma institucionalizar a las empresas públicas, que no hay cuando se enteren que no le pertenecen al partido de turno, sino a todos los bolivianos.

Cuando el caso Zapata tocó las puertas de la moral partidaria, se pusieron en marcha para nombrar un nuevo Contralor con un apuro hasta delirante y lo posesionaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguien podría dudar de que este fiscalizador burócrata no tiene ahora línea política? Seguramente nadie, pero al menos cumple con las reglas de su ordenamiento y sus actos gozan de legalidad y legitimidad.

¿Por qué no hacen lo mismo con la vaca lechera del Estado?, es que realmente no hay nadie en las filas del Gobierno que sea digno de presentar sus documentos a la población y declarar que más allá de su inclinación emocional por el proceso de cambio o su gran admiración por el hermano presidente, cumple por lo menos académicamente con los requisitos básicos para comandar debidamente esa nave.

Cuando falleció Carlos Villegas después de un terrible padecimiento, tras la posesión del ahora destituido Guillermo Achá, nos enteramos que el mismo estaba donde estaba y gozaba de la confianza de Morales, porque en su lecho de muerte, su predecesor les había dicho a sus hijos que era su mano derecha y por lo tanto, el mejor para poder estar en su lugar.

Es interesante saber cómo en Bolivia, un país libre y soberano desde hace 192 años y que de paso está a punto de gastarse la friolera suma de cuatro y medio millones de bolivianos (mientras el hospital de clínicas no tiene ni un solo baño decente), en decirle a Donald Trump que lo queremos tanto como un callo a un zapato ajustado, los cargos más importantes de nuestra burocracia se heredan cual trono real, y que los presidentes o gerentes o iluminados a cargo de estas entidades, que seguramente antes ya fueron Ministros o cosa parecida, son quienes pueden delegar a sus nuevos sucesores.

Sólo falta que pongan sus iniciales en el sillón de mando y nos hagan saber que el resto de bolivianos profesionales y capaces de cubrir estos importantes cargos, no tienen modo ni manera de estar a la altura de ellos, y todo simplemente, porque no son los elegidos.

Por todo ello, se que es mucho pedir, pero también es necesario que alguien se le acerque al Jefazo y le diga que mientras no se institucionalicen debidamente estos puestos, y no estén a la cabeza de los mismos profesionales titulados de verdad, gente que amerite la función, van a seguir habiendo Gerentes Legales sin título de abogado, y estas historias, que aunque sean de poca monta para muchos en el MAS, para todos nosotros, seguirán convirtiéndose en un horrible mal sabor de boca.

Uno de los peores defectos que tiene don Evo Morales es que cuando le pasan los datos, saca conclusiones muy a priori, y las mismas, huyen de la realidad, pero como las dice el hermano presidente, son de carácter y efecto de mandato divino.

Creer que como se ha descubierto este caso a tiempo (gracias a ellos mismos) y se ha detenido a los que “estaban insinuando o rumbo a la corrupción”, acá no pasó nada y cada uno se va feliz a su casa.

Es realmente urgente que le expliquen que el tiempo es dinero, que día que se va no vuelve, y que todo el plazo que se ha perdido en la truncada licitación y el que se va a usar en la nueva licitación, es dinero de todos los bolivianos que se va a perder y que eso también es corrupción, sin contar los años que van a pasar antes de que lleguen los nuevos taladros (si es que esta vez se hacen debidamente las cosas) y se exploren nuevas reservas para que se hallen bajo tierra, hidrocarburos que es lo que más deseamos los bolivianos pero que al parecer, estamos cada vez más cerca de no encontrar absolutamente nada, no porque no hayan, sino porque hace 11 años que nos demostramos a nosotros mismos, que no sabemos cómo buscarlos.

*Es paceño, stronguista y liberal