Invenciones Inaceptables

Carlos D. Mesa Gisbert

Publicado en Página Siete y Los Tiempos el 27 de junio de 2010

Recuperar nuestra historia prehispánica no sólo es legítimo, sino indispensable, mucho más en un momento en el que recordar lo que fuimos antes de la conquista ha cobrado tal importancia. Era hora de que así fuese, sin duda.

Pero lo que no es tolerable en un país con las profundas raíces históricas de Bolivia, es que se planteen inventos tan groseros de nuestro pasado como para establecer que el “año nuevo aymara” rememora 5518 años desde el nacimiento de esa cultura.

Empecemos por decir que el “cálculo” se hace a partir del “más o menos”, del a “grosso modo”. Se cuentan 5000 años desde 1492 hacia atrás y 518 años desde 1492 hacia adelante, lo que “explica” la cronología inventada del año 5518. De ese modo, se establece porque sí, que la cultura aymara apareció en el año 3508 antes de Cristo.

Primera pregunta ¿Qué tiene que ver en este asunto el año 1492? Los españoles tocaron por primera vez la región del Caribe, la isla de Guahanahaní para ser precisos, el 12 de octubre de 1492, pero tuvieron que pasar cuarenta y tres años para que se produjera su llegada a lo que hoy es territorio boliviano. Vale mencionar como dato una primera incursión de un contingente español por la ruta de Asunción al territorio cruceño en 1526, varios años antes de la llegada de Ñuflo de Chávez a la región, pero que no determinó establecimiento permanente alguno, por eso se la menciona como un antecedente. Para el caso de los Andes fueron “los de Chile” de Diego de Almagro los que llegaron al altiplano y fundaron Paria, el primer asentamiento español en nuestro territorio. Ocurrió en 1535. En consecuencia, puestos a inventar, lo mínimo sería la referencia de 1535 y no la de 1492 para hacer la alusión simbólica que se pretende con la historia de los quinientos años. Es decir 475 años y no 518.

Segunda pregunta ¿De dónde salen los 5000 años? De un as debajo de la manga, de la arbitrariedad. Empecemos por decir que se discute incluso si hay una relación directa entre Tiahuanacu y los aymaras. Si la hubiese, se podría establecer una cronología aproximada -como máximo- al 1200 antes de Cristo. Si, por el contrario, como afirman algunos especialistas los aymaras son diferentes y posteriores a Tiahuanacu, la aparición aymara podría datarse entre el 1100 y el 1200 después de Cristo, producto de una migración desde las costas del Pacífico (del norte de Chile a la región del lago Titicaca). Sea una u otra la opción escogida, está claro que es imposible hacer una referencia anterior a cualquiera de esas dos fechas directamente vinculada a lo aymara.

Lo insólito del asunto, además de la absoluta falta de rigor histórico y de un mínimo de pudor simbólico, es que lo deseable era una integración de lo representativo y emblemático en un tiempo como este, preñado de una idea de recuperación de lo originario, estableciendo un criterio de universalidad, es decir que englobe nuestro pasado común indígena, en cuyo caso era perfectamente entendible ir aún más lejos en el tiempo, por los menos al 7000 antes de Cristo, si nos remitimos a la cultura vizcachanense por ejemplo, cuya importancia fundacional para el pasado boliviano es crucial. Ese punto de partida, además, hubiese englobado al conjunto de las culturas indígenas del país, tanto las de los Andes como las del amazonas, Chiquitos y el Chaco, ya que se podía considerar a Vizcachani como una línea común a nuestro espacio geográfico que es, además, parte fundamental de las investigaciones arqueológicas realizadas con seriedad y profesionalismo por arqueólogos bolivianos y extranjeros que han trabajado para darnos pistas consistentes de nuestro remoto pasado.

El asunto no es una banalidad, muestra una intención, porque una vez más se comprueba la búsqueda de una hegemonía de lo aymara al costo que sea, por encima de una visión integradora, no sólo a nivel global, sino específicamente en el contexto del mundo indígena.

A estas alturas, los historiadores tenemos la obligación de llamar la atención sobre un conjunto de elementos que están indicando claramente la intención de torcer la historia, de acomodarla a los tiempos que corren y, lo que es más grave, grabar en el inconsciente colectivo una fecha que nada tiene que ver con la verdad.

La celebración del solsticio de cambio de estación, el mes depende de la parte geográfica del planeta es –en el mundo entero- una fecha importante en la historia humana, tiene que ver con la tierra, con el momento de la siembra, con la idea de la fecundidad. Tradición de respeto que hay que mantener. Lo que no se puede es inventar de un modo tan burdo una historia inexistente. Más grave cuando no necesitamos construir ficciones, contando Bolivia con un pasado indígena tan rico, tan extraordinario, tan lleno de culturas del más alto nivel, del que nos debemos sentir orgullosos.

Llegará el día en que estos desafueros se terminen, llegará la hora en la que podamos mirar nuestro pasado, el verdadero, con los ojos adecuados y la pasión legítima de reencontrarnos con nosotros mismos.

Fuente: carlosdmesa.com