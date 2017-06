Jerarcas acceden a salud fuera del país, mientras el pueblo padece en colas

Arturo Murillo P.

Sin Anestesia

Ojalá el ministro Luis Arce, en Brasil, encuentre el tratamiento adecuado y recupere su salud. Sin embargo, es necesario reflexionar lo que estamos haciendo por la salud de todos los bolivianos. La ministra de Comunicación, Gisela López, pidió que no se politice el viaje de su colega al país carioca, situación imposible; sólo el anuncio del vuelo de emergencia del ministro al vecino país para tratamiento médico ya generó preguntas, susceptibilidades y opiniones divergentes.

Inmediatamente, el pueblo se dio cuenta que la élite gubernamental acude a hospitales especializados de Brasil, Chile o Cuba para el tratamiento de salud; en tanto, la mayoría de los pacientes ciudadanos hacen cola desde la noche anterior o en la madrugada para alcanzar una ficha en hospitales del país que no tienen o carecen de medicamentos, galenos especializados e infraestructura, otros yacen entre pedidos de auxilio en los pasillos de algunos centros. Los enfermos de cáncer, los bolivianos pobres, tuvieron que organizarse en un sindicato para reivindicar sus derechos; recientemente marcharon y de rodillas ante el Ministerio de Salud pidieron a la ministra Ariana Campero otorgarles equipamiento y medicamentos para ser atendidos, pero el gobierno poco o ningún caso les hizo.

Pero, la élite masista goza de atención privilegiada. En marzo, el presidente Evo Morales se sintió mal de la garganta, tomó el avión presidencial y se fue a Cuba; los jerarcas del MAS continuamente se van al extranjero para el tratamiento médico. El exgobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, fue a tratarse en Brasil, el expresidente de YPFB, Carlos Villegas se fue a Chile y hoy Luis Arce vuela a Brasil.

En Cochabamba, el pasado julio de 2014, el Presidente Morales anunció la construcción de cuatro hospitales de cuarto nivel, entre ellos un oncológico en Tolata; en septiembre de 2015, nuevamente Evo anunció la inversión de 1.624 millones de dólares para construir 46 hospitales, que hasta ahora quedaron solamente en anuncios y sin hechos concretos. El mandatario hizo los anuncios para callar las críticas de falta de obras reales en el área de salud. La administración del MAS, en los 11 años de gobierno, nunca mostró una real y estructural preocupación por la salud de los bolivianos; es más, se pasó más de una década haciendo proselitismo político inaugurando canchas, sedes sindicales y elefantes blancos, hasta llegaron a afirmar los que construir canchas era como abrir centros de salud. Entre 2007 a 2016, Evo construyó 1.656 canchas deportivas y solamente 399 centros de salud; si consideramos las cifras de inversión, la realidad señala que en proyectos deportivos se invirtió 3.389 millones de bolivianos 4,6 veces más que la dedicada a proyectos de salud que solo llegó a 734 millones de bolivianos. (Ver https://shar.es/1BheEw)

El desprecio por la salud de los bolivianos tiene una explicación política, el MAS y Evo Morales llegan al gobierno apoyados por Cuba y el interés mayor del país caribeño es propagar los logros del régimen dictatorial del castrismo en las áreas de la salud y educación; por ello, ni bien comienza a gobernar, Morales adquiere compromisos con el régimen de efectuar programas de alfabetización y de salud con personal cubano desinstitucionalizando las entidades públicas, incluso relegando a técnicos y especialistas bolivianos.

El régimen cubano propaga sus “logros” para perpetuarse en el poder; ahí el descuido de la administración de Morales por la infraestructura y la cualificación del sistema de salud boliviano, que solamente se sustenta en anuncios. En parte, los programas de salud con los cubanos fueron importantes, pero se hicieron por interés político, ideológico y confrontacional incluso con los colegios de profesionales bolivianos. Ésta política populista llevó al área rural miles de atenciones, pero en muchos casos tratamientos superficiales casi nada estructurales para el sistema de salud. Mediante estas políticas populistas se dieron miles de becas para jóvenes bolivianos para que estudien medicina en Cuba y Venezuela, donde aprovecharon algunos sindicalistas masistas, pero la formación fue observada por el sistema universitario nacional y los colegios médicos profesionales, se advirtió que no cumplen con la formación adecuada. Los médicos cubanos también montaron una clínica privada en Achumani, La Paz, donde se atienden los jerarcas del MAS; señalan que allí no se atiende a ningún ciudadano particular sino a la élite gubernamental y sus recomendados.

La muestra de inexistencia de políticas estructurales de salud se denota porque Bolivia se encuentra en una situación preocupante a nivel sudamericano, según el ranking de Bloomberg, un estudio mundial que se basa en datos oficiales de las Naciones Unidas, Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, en el ranking Bolivia ocupa el puesto 93 entre 145 países del mundo y obtiene la peor puntuación de Sudamérica; sumando Centroamérica y El Caribe sólo está por delante de Haití, país que se ubica en el lugar 107. (Ver http://www.paginasiete. bo/n76392)

Hace tres días, denunciamos que el MAS en 11 años de gobierno derrochó 70 millones de bolivianos en cumbres y eventos políticos ideológicos para sus dirigentes y militantes. Los bolivianos no sacamos ningún provecho de esas “cumbres” donde fabrican a sus enemigos o acuden a peroratas de defensa de derechos humanos, indígenas o el medio ambiente pero son los primeros en violentarlos. El objetivo de los suntuosos gastos es para propagar la imagen del caudillo, el Evo “revolucionario” que gobierna con las leyes del libre mercado pero en palabras es anticapitalista. El derroche millonario pudo ser canalizado a centros de salud, medicinas o parte de la infraestructura hospitalaria para mejorar la atención de los bolivianos que no pueden volar al exterior a hacerse curar.

La salud es un derecho primigenio, por eso auguramos que tenga un buen tratamiento el Ministro Arce, nadie debe alegrarse por la enfermedad de un ser humano, pero no podemos quedarnos callados ante una situación arbitraria; Evo Morales y sus ministros abusan del poder, malgastan dinero en politiquería para eternizarse en el poder, construyen canchas, otras obras que se caen en pedazos o los elefantes blancos con el fin de crear más clientelaje político, pero no hicieron nada estructural por la salud de los bolivianos.

Queda claro la estrategia del MAS en tema de salud. Los pobres y los ciudadanos seguirán peregrinando y sufriendo en las colas de los hospitales o pidiendo auxilio en los pasillos, realizando campañas solidarias en barrios y medios de prensa por qué Evo no cumple con la CPE no hay salud en Bolivia y peor aún gratuita como reza nuestra CPE; mientras, los jerarcas del gobierno saldrán volando al extranjero a tratarse sus males. Esto no es lo que prometieron el 2005; esto no es cambio sino abuso, sólo la élite masista tiene el “vivir bien” y la atención privilegiada, el pueblo que sigue jodido.